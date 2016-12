BERLINER MORGENPOST: Ein Job, viele Stolperfallen / Kommentar von Andreas Abel zur neuen Senatssprecherin

(ots) - Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Chef

der Senatskanzlei; Aufregung um zwei Staatssekretäre; Terroranschlag

auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - und der Senat steht

ohne Sprecher da. Erst wurde die Verzögerung damit begründet, dass

der ausgewählte Kandidat nicht so leicht aus der vertraglichen

Bindung seines alten Jobs komme. Dann hieß es, es gebe noch

"Abstimmungsbedarf" mit Linken und Grünen über Aufgaben und Dotierung

des Regierungssprechers und seiner beiden Stellvertreter. Für all das

trägt Claudia Sünder nicht die Verantwortung. Sie wird aber künftig

die Politik von Rot-Rot-Grün nach außen "verkaufen" müssen. Ihr, und

vor allem den Berlinern, ist zu wünschen, dass die Koalition schnell

zur Sacharbeit findet und Investitionen auslöst. "Gutes Regieren" zu

kommunizieren erfordert vor allem, dass auch tatsächlich gut regiert

wird.







