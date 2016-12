NOZ: Chemtrails: Niedersächsischer CDU-Landtagsabgeordneter fragt Regierung erneut

Osnabrück. Der niedersächsische CDU-Landtagsabgeordnete Martin

Bäumer lässt bei seiner Suche nach der Wahrheit über sogenannte

Chemtrails nicht locker. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag)

berichtet, hat der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in

Hannover mittlerweile seine dritte Anfrage zu dem Thema an die

niedersächsische Landesregierung gestellt. Darin will er unter

anderem wissen, warum Bayern bei der lufthygienischen Überwachung

Barium- und Aluminium-Werte ausweist, das Land Niedersachsen aber

nicht. Die beiden chemischen Elemente gelten

Verschwörungstheoretikern als Beleg dafür, dass durch das Ausbringen

von Chemikalien in der Luft Einfluss auf Menschen oder die Umwelt

genommen wird.



Bäumer hatte die Landesregierung zuvor bereits zur Existenz von

Chemtrails befragt und dafür bundesweit Spott geerntet. Die SPD im

niedersächsischen Landtag bezeichnete ihn etwa als "Abgeordneten mit

Alu-Hut". Zudem legten die Sozialdemokraten ihm nahe, sein Amt als

umweltpolitischer Sprecher wegen "absoluter Ahnungslosigkeit"

niederzulegen. Im Gespräch mit der "NOZ" verteidigte Bäumer seine

Anfragen: "Es reicht nicht aus, etwas einfach als

Verschwörungstheorie abzustempeln, ohne die Hintergründe beleuchtet

zu haben. Wenn wir das zulassen, haben wir als Gesellschaft schon

verloren." In diesem Zusammenhang kritisierte Bäumer auch die

bisherige Antwort-Praxis der Landesregierung. Diese hatte die

Existenz von Chemtrails zwar bestritten, wollte dies aber nicht mit

zusätzlichen Untersuchungen untermauern. "Als Abgeordneter lasse ich

mich nicht mit einfachen oder vielleicht sogar falschen Antworten

abspeisen", so Bäumer. Er wolle wissen, warum Behörden in Deutschland



Dinge unterschiedlich handhaben, sagte er mit Verweis auf die Barium-

und Aluminium-Messwerte.



Die Drucksachen-Nummern der Antworten der Landesregierung lauten

17/4171 und 17/5996, die der neuerlichen Anfrage 17/7106.







