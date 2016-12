Neues Jahr, neue Herausforderung: Zentralstelle im Beschaffungsamtübernimmt IT-Beschaffung für die Bundesverwaltung

(ots) - Eine komplett neue Abteilung wird Anfang nächsten

Jahres im Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern ihren

Dienst aufnehmen: Die Zentralstelle IT-Beschaffung, kurz ZIB, wird ab

2017 die Ausschreibung aller Rahmenverträge im Bereich Informations-

und Kommunikationstechnik übernehmen - und das für die gesamte

unmittelbare Bundesverwaltung.



Der Service, den die ZIB anbietet, ist Bestandteil der

IT-Konsolidierung. Die Anforderungen an IT-Beschaffungen wachsen in

der digitalen Welt kontinuierlich. "Deshalb ist eine Bündelung der

Beschaffung sinnvoll, wie sie die Bundesregierung beschlossen hat",

so Dr. Birgit Settekorn, Direktorin des Beschaffungsamtes. Besonders

freut sie sich darüber, dass das Know-how des Beschaffungsamtes

genutzt und die neue systemrelevante Abteilung in ihrem Haus

angesiedelt sein wird.



Die ZIB wird Hardware, Software, Informations- und

Kommunikationstechnik gebündelt für ihre Bedarfsträger einkaufen,

ebenso IT-Dienstleistungen und IT-nahe Dienstleistungen wie

Beratungen oder Instandhaltungen. Dafür identifiziert die ZIB, wie

viele neue Ausschreibungen notwendig sind und stellt mit einer

permanenten Marktbeobachtung sicher, dass unterbrechungsfrei,

anforderungsgerecht und wirtschaftlich eingekauft wird. Sven Egyedy,

Projektleiter der Bündelung IKT-Beschaffung Bund beim

Beschaffungsamt, erklärt: "Im ersten Schritt werden von der ZIB neue

IT-Rahmenverträge vergeben. 2018 sollen dann planbare

IT-Einzelvergaben mit Auftragswerten ab 135.000 Euro und oberhalb der

ressortspezifisch vereinbarten Auftragswerte folgen. Letzteres ist

abhängig von den Ergebnissen des Haushaltes 2018."



Die ZIB ist für ihre Kunden unter der Hotline 0228/99 610-3535 und

über die E-Mailadresse zib(at)bescha.bund.de erreichbar. Für

Ex-ante-Meldungen steht ab Januar ein neues Portal zur Verfügung, das



über www.e-beschaffung.bund.de erreichbar sein wird. Unter dem Button

BET können die Ressorts hier ihre Vergaben im IKT-Bereich vor der

Ausschreibung bei der ZIB melden.



Für den Aufbau der Abteilung werden laufend neue Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter - insbesondere mit ITK-Abschlüssen auf Bachelorebene

- gesucht, Initiativbewerbungen sind herzlich willkommen.







