Digiartys offizielle große Weihnachtsgiveaway startet nach dem GOTD-Giveaway von WinX DVD Copy Pro

Weihnachtsgiveaway von WinX DVD Copy Pro

(firmenpresse) - Im Anschluss an das Giveaway von WinX DVD Copy Pro (V3.7.1) auf Giveaway of the Day (alias GOTD), eine renommierte Plattform, die jeden Tag kostenlose lizenzierte Software aus der ganzen Welt anbietet, lanciert Digiarty Software heute sein offizielles Mega-Weihnachtsgeschäft und Weihnachtsgiveaway 2016. Diese Aktion endet am 6. Januar 2017. Als Fortsetzung vom GOTD-Giveaway soll eine weitere Chance Nutzern gegeben werden, um die 1:1 DVD klonen Software kostenlos zu sichern. Statt einer funktionell eingeschränkten Testversion oder eines Programms mit Werbungen oder Anderes erhalten sie eine lizenzierte Kopie mit allen Funktionen.

Kostenloses Weihnachtsgeschenk und die Vollversion sind erhältlich unter:

https://www.winxdvd.com/giveaway/copy-dvd-free-de.htm

Neben der hohen Anerkennung von unglaublich 84% echten GOTD-Nutzern in der letzten Aktion erhielt dieses DVD-Kopierprogramm viele positive Bewertungen und großes Lob, wie ''Die Videoqualitätsverlust geht nicht verloren'', ''Die Benutzeroberfläche ist freundlich","Der ganze Prozess vom Kopieren einer DVD auf eine andere DVD dauert weniger als 8 Minuten, während die Ergebnisqualität hoch aussieht" , "Das Sektor-für-Sektor-Backup einer beschädigten DVD ist möglich" und mehr... "Wir sind so froh, dass unser Programm das Leben von Benutzern einfacher lässt", sagt Angie Tang, Marketing Manager von Digiarty, "Also wir beschließen, dieses Software-Giveaway tagelang zu verlangern, damit mehr Leute von Weihnachten und Neujahr profitieren.".

WinX DVD Copy Pro ist eine fortgeschrittene DVD Kopier Software zum Preis von ?44,95, und auch gehört zu einem der meistverkauften Produkte von Digiarty Software - ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich DVD Video Software. Dank seinen Allround-Eigenschaften und endlosen Verbesserungen erhält er zahlreiche positive Bewertungen. Vor kurzem wurde das gründlichste Upgrade auf V3.7.1 des Jahres vorgenommen. Jack Han, CEO von Digiarty Software sagte auf einer Tagung nach diesem Upgrade:

"Jede DVD Kopier Software muss ständig aktualisiert werden, um mit neuen Sachen umzugehen, wie neue DVDs mit neuen Kopierschützen, und Verbesserungen zu machen. Z.B. Diesmal haben wir die Verschlüsselungstechnologie von neu veröffentlichten DVDs erkannt und entfernt. Vor allem ist die Sektor-für-Sektor-DVD-Backup Engine deutlich optimiert worden, somit werden die höchste Qualität und die ultraschnelle Geschwindigkeit geliefert."

Mit einer Menge Optionen für DVD-Backup kann WinX DVD Copy Pro verschiedene Bedürfnisse von Nutzern erfüllen, wie ganze DVD-Disk kopieren, bestimmten DVD-Inhalt extrahieren und mehr. Um ein vollständiges Backup zu erstellen, können Benutzer unter Windows 10 oder früher DVD (einschließlich weihnachtlicher Film-DVDs) auf DVD klonen oder DVD als ISO-Datei oder VIDEO_TS-Ordner digitalisieren. Außerdem können Nutzer für das entscheiden, was sie benötigen, indem sie den Haupttitel als MPEG2-Datei kopieren, den Zielkapitel einer DVD rippen, oder die Video-/Audiodatei von einer DVD extrahieren.

Preise und Verfügbarkeit

Von heute bis zum 6. Januar können Nutzer auf die Seite Digiarty Weihnachtsgiveaway & Promo zugreifen, um eine kostenlose lizenzierte Kopie bedingungslos zu downloaden. Darüber hinaus gewinnen Teilnehmer während dieses Weihnachtsgeschäfts sehr wahrscheinlich eine Vollversion. Oder sie können eine Vollversion für nur 14,95 Euro erhalten, 35 Euro gegenüber dem üblichen Preis sparen. Die Giveaway-Version und die Vollversion verfügen über dieselben Funktionen und ermöglichen lebenslängliche Nutzung. Der Unterschied dazwischen liegt darin, dass die Vollversion lebenslange kostenlose Updates und technischen Support unterstützt, während die Giveaway-Version diese nicht genießt.

Als Bonus bietet Digiarty Benutzern auch bis zu 80% Rabatt auf andere hilfreiche Programme an.

Über Digiarty Software, Inc.

Digiarty Software, Inc. spezialisiert sich auf Multimedia-Software, basierend auf Windows und Mac OS X, die Video/Audio-Software über Apple, Android, Microsoft, Samsung, HTC, Google, Sony, etc., nur für persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bietet, einschließlich DVD Ripper, Video Converter, iOS 10 Dateimanager, DVD Author, DVD Kopier Software, Online Video Downloader, Media Player, Video/Audio-Streaming-App, etc. Weitere Informationen zu Digiarty werden unter https://www.winxdvd.com/index-de.htm gefunden.





Digiarty Software, Inc. spezialisiert sich auf Multimedia-Software, basierend auf Windows, Mac OS X und iOS, die qualitativ hochwertige Software über Apple, Android, Microsoft, Samsung, HTC, Google, Sony, etc. bietet, einschließlich DVD-Ripper, Video-Converter, DVD-Author, iPhone-Manager, DVD-Kopier-Software, Online-Video-Downloader, Audio-/Video-Player, Multimedia-Streaming-App, etc. Weitere Informationen zu Digiarty können unter https://www.winxdvd.com/index-de.htm gefunden werden.

Datum: 23.12.2016 - 09:00

