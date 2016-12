Bis zu 1.000 EUR Preisvorteil auf Haartransplantation, Brustvergrößerung oder Augenlidstraffung

(firmenpresse) - Hamburg, Istanbul 22.12.2016 - Pünktlich zum Weihnachtsfest 2016 startet die deutsche Agentur für Schönheitsoperationen und Haartransplantationen MEINE NEUE SCHÖNHEIT (www.meine-neue-schoenheit.de) ihre diesjährige Weihnachtsaktion. Auf ausgewählte Behandlungsmethoden sind Einsparungen bis zu 1.000 EUR möglich. Die einmaligen und zeitlich begrenzten Angebote richtet sich dabei sowohl an Männer als auch an Frauen.

"Bei uns ist in diesem Jahr für alle etwas dabei", verkündet Harald Hayri Gümüseli, Geschäftsführer von MEINE NEUE SCHÖNHEIT. "Für dieses Jahr haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht und mit unseren Partnern gesprochen. Dabei herausgekommen sind großartige Angebote für unsere Bestseller Haartransplantation, Brustvergrößerung und Augenlidstraffung, welche preislich wirklich unschlagbar sind. Das Beste allerdings ist, die Patienten müssen bei unseren zeitlich begrenzten Angeboten keine Kompromisse hinsichtlich unserer gewohnt hohen Qualität eingehen. Da machen wir keine Abstriche. Wer also kräftig sparen möchte, sollte jetzt zuschlagen", empfiehlt Gümüseli.

Die Kosten für Schönheitsoperationen und Haartransplantation sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr hoch. Beispiel: Haartransplantation - Je nach Anzahl der zu entnehmenden Grafts, d.h. die Anzahl der Folikeleinheiten, welche jeweils bis zu vier Haaren inklusive Wurzel beinhalten können, bewegen sich die Preise für eine Haartransplantation zwischen 5.000,- bis 15.000,- EUR. Dies entspricht ungefähr 1000 - 4500 Grafts. Für Normalverdiener sind solche Summen einfach nicht bezahlbar und somit bleibt der Wunsch nach vollem Haar für viele nur ein Traum. Bisher - denn seit einigen Jahren etabliert sich ein Trend, dem sich immer mehr anschließen: Die Haartransplantation in der Türkei durchführen zu lassen.

Die bekannte Agentur MEINE NEUE SCHÖNHEIT organisiert Haartransplantationen, Schönheitsoperationen und Augenlaser-Behandlungen in die Türkei. Die Agentur arbeitet ausschließlich mit Kliniken die international zertifiziert sind und Fachärzten die mindestens 10 Jahre Erfahrung haben und in Ihrem Fachbereich in Istanbul zu den Besten gehören. Durch diese Philosophie und die kompetente und persönliche Beratung im Umgang mit ihren Patienten genießt die Agentur einen hervorragenden Ruf.

Aktuell bietet MEINE NEUE SCHÖNHEIT für den Zeitraum bis Ende Januar 2017, buchbar bis 31.12..2016 sehr attraktive Angebote für Haartransplantation, Brustvergrößerung und Augenlidstraffung an. Diese limitierten und befristeten Angebote können einzeln ohne Flug und Hotel oder aber auch als lukrative Komplett-Angebote mit Flug und Hotel zusammen gebucht werden.

FUE-Haartransplantation inkl. PRP- Technik für 1.599.- EUR statt 1.899.- EUR

inkl. folgender Leistungen:

- erfahrenes Fachärzteteam

- TÜV Süd zertifiziertes Klinik

- keine Graft Limitierung

- FUE- Methode

- PRP Stammzellentherapie

- alle Medikamente, Shampoos,. Pflegemittel

- deutschsprachige Betreuung

- PREMIUM Garantie

- kostenfreie Organisation

Brustvergrößerung für 2.990.- EUR statt 3.490.- EUR

inkl. folgender Leistungen:

- Chefarztbehandlung durch Prof. Dr. Gürsel Turgut

- Markenimplantate von Mentor oder Natrelle

- Durchführung im LIV Hospital, welches JCI und TÜV zertifiziert ist und zu den bestausgestatteten Kliniken Europas gehört

- alle Vor- und Nachuntersuchungen, alle Medikamente, alle Transfers vor Ort

- deutschsprachige Betreuung

- PREMIUM Garantie

- kostenfreie Organisation

Augenlidstraffung für 2.590.- EUR statt 2.990.- EUR

inkl. folgender Leistungen:

- Chefarztbehandlung durch Prof. Dr. Gürsel Turgut

- Korrektur der Ober- und Unterlider (beide Augen)

- Durchführung im LIV Hospital, welches JCI und TÜV zertifiziert ist und zu den bestausgestatteten Kliniken Europas gehört

- alle Vor- und Nachuntersuchungen, alle Medikamente, alle Transfers vor Ort

- deutschsprachige Betreuung

- PREMIUM Garantie

- kostenfreie Organisation

Finanzierungen sind möglich.

Weitere Informationen zu den Angeboten, Risiken und Erfahrungen zum Thema Schönheitsoperationen und Haartransplantationen im Internet unter http://www.meine-neue-schoenheit.de/

Kostenfreie telefonische Beratung unter +49 4165 / 998 89 91





Die Medizinagentur MEINE NEUE SCHÖNHEIT mit Sitz in Hamburg und Istanbul versteht sich als PREMIUM PARTNER für Menschen, die Schönheitsoperationen und Haartransplantationen im Ausland durchführen lassen möchten. Als Dienstleistungsunternehmen, das von Harald Hayri Gümüseli und seiner Frau Bernadette geführt wird, bietet MEINE NEUE SCHÖNHEIT eine kompetente und umfassende Patientenberatung an, kümmert sich um die Organisation aller notwendigen Abläufe und stellt einen hochwertigen Kundenservice zur Verfügung, welcher vor, während und nach einer Behandlung stets kostenfrei ist. Die Agentur kann auf einen großen Erfahrungsschatz im Bereich des Medizintourismus zurückgreifen. MEINE NEUE SCHÖNHEIT vermittelt ausschließlich in Privatkliniken, welche international anerkannte Zertifizierungen wie z.B. JCI oder TÜV-SÜD vorweisen können. Alle praktizierenden Ärzte müssen einer Qualifikation als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie entsprechen und über mindestens 10 Jahre Erfahrung verfügen. Alle Kliniken und Fachärzte müssen darüber hinaus eigene Qualitätsstandards erfüllen, welche die gesetzlichen Anforderungen überschreiten oder dort nicht gefordert sind. Alle Behandlungen beinhalten eine PREMIUM GARANTIE, welche dem Patienten besondere hohe Leistungen hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Service zusichern. www.meine-neue-schoenheit.de

