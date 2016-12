360Living.de eröffnet Europas ersten Marktplatz für Werksverkäufe von Möbeln und Wohnaccessoires

(firmenpresse) - Das Startup 360Living aus Berlin will Einrichtungsfans einen neuen Weg bieten, sich schneller, günstiger und informierter einzurichten, indem sie selbst bei Herstellern und Importeuren einkaufen. Auf der Webseite www.360Living.de finden sich bereits passend zusammengestellte Möbel und Wohnaccessoires, die im Rahmen von Werksverkäufen bei den Herstellern oder Importeuren bestellt werden können. Getreu dem Motto "Alles zum Wohnen ab Werk" profitieren Kunden von attraktiven Werkspreisen, Versand nach 72 Stunden und erfahren, von wem ihre Produkte produziert wurden.

Axel Johannis, Geschäftsführer von 360Living sagt: "Alle die gerne shoppen lieben Fabrikverkäufe. Aber bislang gibt es diese nicht im Internet für Produkte rund ums Wohnen. Das wollen wir ändern und die Dinge, die an den klassischen Werksverkäufen Freude machen, ins Netz übertragen: Besondere Produkte, attraktive Werkspreise, schnelle Lieferung und das gute Gefühl, zu wissen, wer mein Produkt gemacht hat und wo. Wir wollen ein Schaufenster sein für Deutschlands und Europas große Möbelindustrie, die vor allem aus Familienunternehmen besteht."

Entspannter einrichten vor Weihnachten

Die Weihnachtszeit kann überfordern: Das Angebot an Versprechungen und Rabatten scheint grenzenlos. So ist der Onlinehandel für viele die Alternative zum Schlange stehen in überfüllten Innenstädten. Doch auch hier ist nicht immer alles zufriedenstellend: Anonymität, lange Lieferzeiten und riesige Warenpaletten machen Onlineshopping nicht selten zur Nervenprobe. Besonders, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, die pünktlich eintreffen sollen. Dem will 360Living stressfreies Möbelshopping entgegensetzen, indem es den Weg zu den Herstellern und Importeuren der Produkte verkürzt und diese aktiv in den Onlineverkauf einbindet. So werden Lieferzeiten verkürzt, Produkte günstiger und die Orientierung im Dschungel der Angebote erleichtert





360Living ist ein junges Startup-Unternehmen in Berlin, das 2016 von einer Gruppe von Möbelliebhabern gegründet wurde, um die größte Auswahl an Werksverkäufen für Möbel und Wohnaccessoires unter einem Dach zu bieten. Mehr zu 360Living unter https://www,360living.de/ueber-uns

360Living GmbH

360Living GmbH

Axel Johannis

Neue Schönhauserstr. 3-5

10178 Berlin

info(at)360living.de

+49-30-398204104

