Hautprobleme durch Medikamente / Trockene Haut kann Nebenwirkung von Arzneien sein

(ots) - Eine gerötete oder extrem trockene Haut kann

auch eine Nebenwirkung von Arzneien sein. "Infrage kommen unter

anderem Blutdruck-, Entwässerungs- sowie Rheumamittel, aber auch

Antibiotika und Psychopharmaka", erläutert die Leiterin der

Fachgruppe Dermokosmetik der Gesellschaft für Dermopharmazie, Petra

Liekfeld, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Die Apotheke biete

bei Hautproblemen intensive Beratung und ein breites Sortiment an

Reinigungs- und Pflegeprodukten, auch speziell für erkrankte Haut.

Auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte man der Expertin zufolge, wenn

die Haut extrem trocken ist, juckt, schmerzt oder blutet. "Auch bei

ungeklärten Hautveränderungen wie sandpapierartigen Verhärtungen",

sagt Liekfeld. Der "Senioren Ratgeber" erklärt in seiner aktuellen

Ausgabe ausführlich, welche spezielle Pflege reife Haut braucht und

mit welchen Tricks der Teint jünger aussieht.



