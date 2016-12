kapilendo erhält 7 Millionen Euro

Neue Finanzierungsrunde

(PresseBox) - Die Berliner kapilendo AG, Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung, hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 7 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde vor allem von dem Neu-Investor Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin getragen. Darüber hinaus haben sich die bisherigen Investoren Comvest Holding GmbH sowie der börsennotierte Fintech-Investor FinLab AG an der Finanzierungsrunde beteiligt.

?Wir freuen uns sehr, mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin nicht nur einfach einen neuen Finanzinvestor für die kapilendo gewonnen zu haben, sondern vor allem auch einen unternehmerisch denkenden Kapitalgeber, dessen weitreichendes Netzwerk uns zukünftig viele Möglichkeiten eröffnen wird?, so Christopher Grätz, Co-Founder und CEO der kapilendo AG. ?Mit dem frischen Kapital wollen wir zum führenden Full-Service-Anbieter im Bereich der Crowdfinanzierung in Deutschland werden?, so Grätz weiter.

?Die Beteiligung an kapilendo ist für uns mehr als nur ein strategisches Investment. Kapilendo bietet uns im Bereich der Mittelstandsfinanzierungen die optimale Plattform, um auch unsere eigenen Investments einem breiten Publikum zugänglich zu machen und hier gemeinsam erfolgreich zu investieren?, so Ralf Wohltmann, Direktor des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin.

Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG ist überzeugt: ?Crowdlending ist eines der spannendsten Fintech-Themen und wird den Finanzierungsmarkt in Deutschland nachhaltig verändern. Kapilendo liefert unserer Meinung nach das beste Produkt am Markt. Die Zusammenarbeit mit dem Team hat uns seit unserem Einstieg vollends überzeugt. Mit unserem weiteren Engagement möchten wir das zukünftige Wachstum tatkräftig unterstützen.?

Gegründet im Jahr 2015 hat das Berliner Unternehmen inzwischen 20 Mitarbeiter, darunter mehrere ehemalige Consultants der Unternehmensberatung KPMG sowie Rating Experten von Standard & Poor´s und Barclays Capital.





Die kapilendo AG (www.kapilendo.de) ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung. Mit den Marken kapilendo credit und kapilendo venture deckt kapilendo den gesamten Finanzierungszyklus von Crowdinvesting bis Crowdlending ab. Über kapilendo venture erhalten Wachstumsunternehmen Zugang zu Nachrangkapital durch private Investoren, kapilendo credit ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen eine günstige, schnelle und unbürokratische Kredit-Finanzierung durch Privatanleger.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

