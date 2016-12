12. Januar, 17 Uhr: "Hydrodynamik in Offshore Wind, Gas undÖl"

Öffentlicher Schiffbau-Vortrag

(LifePR) - ?Hydrodynamik in Offshore Wind, Gas und Öl? lautet der Titel eines öffentlichen Schiffbau-Vortrags, zu dem das STRAAK-Forum der Fachrichtung Schiffbau und Meerestechnik der Hochschule Bremen einlädt: Donnerstag, 12. Januar 2017, 17 Uhr, Neustadtswall 30, 28199 Bremen, FS-Gebäude (Eingang Große Johannisstraße), Raum FS 210. Referentin ist Anna Dillenburg, Brunel GmbH, Bremen. Der Eintritt ist frei.

Das STRAAK-Forum ist eine Vortragsreihe der Fachrichtung Schiffbau und Meerestechnik an der Hochschule Bremen. Es findet regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat an der Hochschule Bremen während der Vorlesungszeit als Plattform zum Austausch zwischen Studierendenschaft und Industrie statt.





