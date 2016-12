Mercure Hotel Wiesbaden City baut Lobby, Bar und Restaurant um

Wiesbaden, 15. Dezember 2016 – Das Mercure Hotel Wiesbaden City wird eine völlig neue Lobby, eine moderne Bar und ein neues Restaurant bekommen. Zudem werden im Zuge der Umbaumaßnahmen drei neue Tagungsräume mit bis zu 250 Plätzen entstehen sowie die Außenfassade neu gestaltet. Sehr zufrieden mit dem Fortschritt des Projekts ist Hoteldirektor Michael Mann: „Unsere Gäste dürfen sich im nächsten Jahr über ein modernes und einladendes Hotel freuen, das maximales Wohlfühlambiente bieten wird.“

So wird die neue Bar aussehen. (Bild AP Investhotel Wiesbaden GmbH)

(firmenpresse) - Zur Baustellenbesichtigung in die Bahnhofstraße 10-12 kam nun Yvon Houbé, Eigentümer der AP Investhotel Wiesbaden GmbH, die als Franchisepartner von AccorHotels das Haus betreibt. Zusammen mit Laurent De Warren (Deutschlandchef Investhotel) unterstrich er die Größe der Maßnahme. Die Umbaufläche umfasse 2.500 m2 im Erdgeschoss, 250 m2 Wellness-Bereich und 1.100 m2 Fassade. „Wir machen keine halben Sachen, sondern schaffen hier vielmehr ein völlig neues Raumgefühl, welches überrascht und den Gast die Liebe zum Detail spüren lässt. Das hat natürlich seinen Preis, weshalb wir hier rund 5,5 Millionen Euro in den Umbau investieren.“



Das zentrale Element im neuen, hellen und offenen Eingangsbereich wird der Rezeptionstresen aus Marmor sein. Ein raumhoher Kubus in Eichenholz zoniert den großen Raum und schafft Platz für gemütliche Sitzinseln, moderne Arbeitsplätze, eine kleine Bibliothek und eine behaglich-stylische Lounge. Ein idealer Platz für einen Drink ist am Ende der Halle die von allen Seiten zugängliche Bar, die wiederum durch einen Raumteiler mit integrierter Video-Wall vom Restaurant und Frühstücksraum abgegrenzt wird.



Drei neue Tagungsräume für Seminare, Workshops und Veranstaltungen – mit Tageslicht!



„Wir haben mit dem Umbau nicht nur die Bedürfnisse von Business-People und Städtetouristen im Blick, sondern auch von Unternehmen und Organisationen, die topmoderne Räumlichkeiten für Seminare, Workshops oder Veranstaltungen suchen“, so Mann. Drei neue Tagungsräume mit Tageslicht, technisch modernstem Equipment und Platz für bis zu 250 Personen werden es sein, die das Mercure Hotel Wiesbaden City „als eine der bevorzugten Tagungs- und Veranstaltungs-Adressen der Stadt und der Region etablieren wird“.



Für die Rezeption und das Restaurant wurden Provisorien eingerichtet. Die Trockenbauer haben aktuell den Eingangsbereich unterteilt, die einzelnen Baustellen weitgehend „versteckt“ und mit den Umbauten begonnen. Bis Mitte des nächsten Jahres sollen Rezeption und Restaurant wiedereröffnet werden, in den darauffolgenden Monaten sollen zügig die Tagungsräume folgen. „Wir freuen uns jedenfalls heute schon auf ein wunderschönes Hotel, das in Wiesbaden ohne Zweifel mit an der Spitze seiner Kategorie stehen wird“, so Yvon Houbé und Laurent De Warren unisono.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mercure.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Mercure



Mercure ist die nicht standardisierte Mittelklassen-Marke von AccorHotels. Durch ihre lokale Verankerung sind die Mercure Hotels jeweils sehr individuell geprägt. Bei der Qualität sind sie jedoch einheitlich den hohen Mercure Ansprüchen verpflichtet. Sie werden von passionierten Hotelfachleuten geführt. Jedes dieser Hotels, ob in Innenstadtlage, am Meer oder in den Bergen, vermittelt sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden immer ein ganz besonderes Erlebnis. Mit über 730 Hotels in 55 Ländern bietet Mercure eine echte Alternative zur standardisierten Hotellerie und zu den unabhängigen Hotels.



Über AccorHotels



Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio. Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AccorHotels Central Europe

Leseranfragen:

AccorHotels Central Europe

Corporate Communications & Social Responsibility

Central Europe

Eike Alexander Kraft

Liv Böing

Hanns-Schwindt-Strasse 2

81829 München

Tel: +49 (0) 89/63002 111

E-Mail: newsroomCE(at)accor.com

PresseKontakt / Agentur:

AccorHotels Presse Service

Bernhard Krebs

Tel: +49 (0) 160 94 74 13 65

E-Mail: accor-presseservicegl(at)redkrebs.de



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mynewsdesk.com/de/accorhotels-deutschland

Datum: 23.12.2016 - 09:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1439393

Anzahl Zeichen: 2842

Kontakt-Informationen:

Firma: AccorHotels Central Europe

Ansprechpartner: Eike Alexander Kraft / Liv Böing

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 89/63002 111



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung