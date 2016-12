Weihnachtszeit und die lästigen Pfunde danach

(firmenpresse) - Es ist wieder soweit: Weinachten steht vor der Tür und mit der besinnlichen Weihnachtszeit beginnt auch wieder das große Schlemmen. Ob leckerer Braten, Lebkuchen, Süßigkeiten, selbst gebackene Plätzchen oder Glühwein - das Angebot ist riesig und kaum jemand kann diesen Leckereien wiederstehen. Aber nicht nur der Besuch auf verschiedenen Weihnachtsmärkten, sondern auch das traditionelle Beisammensein mit Freunden und Familie lädt zu großen Festmahlen ein. Unterm Strich wird also viel zu viel gegessen und gleichzeitig kommt auch noch der Sport bzw. die gesunde Bewegung viel zu kurz.



Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen besonders nach Weinachten gesund und vor allem schnell abnehmen möchten. Ein Patentrezept zum Abnehmen gibt es allerdings nicht, da jeder Mensch aufgrund seiner individuellen genetischen Veranlagung Lebensmittel anders verarbeitet. Um herauszufinden, welche Nahrung der eigene Körper besonders gut oder schlecht verarbeitet bietet sich die wissenschaftlich entwickelte, genetische Stoffwechselanalyse MetaCheck fitness® hervorragend an.



Dabei wird anhand einer DNA-Analyse der individuelle Metabolismus-Typ bzw. Meta-Typ ermittelt. Mit Hilfe dieser Analyse kann dann für jede Person ein, auf die eigenen Gene abgestimmter, individueller Ernährungs- und Sportplan erstellt werden. Natürlich, nachhaltig und schnell abnehmen wird dank der angepassten Ernährungs-und Sportempfehlung zum Kinderspiel. Diese konkreten Empfehlungen beinhalten keine Radikaldiäten bzw. Hungerphasen und beugen dank einer langfristigen Ernährungsumstellung dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt vor. Somit stellt der MetaCheck fitness® besonders nach der Weihnachtszeit für alle, die gesund und schnell abnehmen möchten, eine erstklassige Lösung dar.



Wissenschaftliche Grundlage des MetaCheck fitness®



Das menschliche Genom besteht aus ca. 30.000 Genen (davon ca. 23.000 Protein-kodierend), die völlig unterschiedliche Aufgaben vom Stoffwechsel bis zum programmierten Zelltod übernehmen. Durch ein bestimmtes Verfahren, das sog. "Alternative Spleißen", können von einem einzigen Gen verschiedene Proteinarten kodiert bzw. produziert werden.





Daher kommen im menschlichen Körper über 500.000 verschiedene Proteinarten vor. Da aber ein Gen nicht nur für Regulation eines einzigen Prozesses bzw. zur Produktion eines einzigen Proteins verantwortlich ist, sondern mehrere Prozesse von einem Gen gleichzeitig reguliert bzw. beeinflusst werden, bildet der menschliche Körper ein hochkomplexes System.



In diesem System sind die Gene und deren Produkte derart miteinander verknüpft, dass eine einzelne Veränderung eine Vielzahl von Folgereaktionen verursacht. Zusätzlich trägt die Interaktion von Genen und deren Produkten miteinander zu der hohen Komplexität dieses Systems bei.



Der for me do MetaCheck fitness®untersucht daher auf Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen Studien bestimmte Stoffwechselgene und deren Interaktion miteinander, um Aussagen über eine genetisch angepasste Ernährung und ein angepasstes Training zu treffen und den jeweiligen Meta-Typen (Alpha, Beta, Gamma oder Delta) zu ermitteln.



Die Energieaufnahme des menschlichen Körpers findet überwiegend über den Verzehr von drei verschiedenen biologischen Makromolekülen (Kohlenhydraten, Proteinen und Fettsäuren) statt. Die im Rahmen des for me do MetaCheck fitness® untersuchten vier verschiedenen Meta-Typen beziehen sich auf den unterschiedlichen Kalorienverbrauch bei der Verstoffwechselung der drei genannten Energiequellen*.



Zusätzlich lässt sich über den for me do MetaCheck fitness® feststellen, welche sportliche Betätigung (Schnelligkeits- oder Ausdauersport) mit Blick auf den Kalorienverbrauch aufgrund des jeweiligen Meta-Typen für Sie vorteilhafter wäre.





Meta-Typen



Es gibt vier verschiedene Meta-Typen (Alpha, Beta, Gamma und Delta) mit jeweils einer von zwei unterschiedlichen Varianten (E und S) hinsichtlich des Kalorienverbrauchs bei sportlichen Aktivitäten. Die Sportvariante E bedeutet Ausdauer (Endurance) und S steht für Schnellkraft (Speed).



Meta-Typ Alpha



Der Meta-Typ Alpha zeichnet sich durch eine bessere Verarbeitung von proteinreicher Nahrung aus. Bei diesem Meta-Typen sollte im Rahmen einer Diät zum Abnehmen der Anteil an kohlenhydratreichen und fetthaltigen Nahrungsmitteln reduziert werden.



Meta-Typ Beta



Der Meta-Typ Beta verstoffwechselt, anders als der Meta-Typ Alpha, neben Proteinen auch Fette gut, sodass beim Abnehmen insbesondere auf eine kohlenhydratarme Kost geachtet werden sollte.



Meta-Typ Gamma



Im Unterschied zu den Meta-Typen Alpha und Beta verwertet der Meta-Typ Gamma Kohlenhydrate besser. Im Rahmen eines Ernährungsplanes zur Gewichtsreduzierung sollte daher eher der Anteil proteinreicher und fetthaltiger Nahrungsmittel reduziert werden.



Meta-Typ Delta



Der Meta-Typ Delta wiederum zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl kohlenhydratreiche als auch fetthaltige Nahrungsmittel gut verstoffwechselt. Entsprechend sollte bei einer Diät mit dem Ziel der Gewichtsreduzierung auf einen geringeren Anteil proteinreicher Nahrungsmittel geachtet werden.

Sportvarianten



Alle Meta-Typen weisen jeweils zwei Sportvarianten auf.

Logo Typ Sport E



Die Ausdauervariante E (wie "Endurance") ist durch einen besonders hohen Kalorienverbrauch bei Ausdauersportarten, wie beispielsweise Crosstrainer, Ergometer, Laufband, Cycling, Dance Aerobic Kurse oder Aqua Jogging, gekennzeichnet.

Logo Typ Sport S



Und die Schnelligkeitsvariante S (wie "Speed") weist einen höheren Kalorienverbrauch bei Schnelligkeitsportarten, wie Langhantelworkout, Kraftgerätepark mit Galileo-Vibrationstraining sowie Power Yoga auf. Außerdem sind Cardiogeräte geeignet, die ein Programm mit abwechselnden Belastungs- und Erholungsphasen, dem sog. Intervalltraining bieten.













