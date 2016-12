HAMMER SPORT AG unterstützt den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V.

Neu-Ulm, 22. Dezember 2016 - Für den Förderkreis in Ulm gab es eine vorweihnachtliche, freudige Überraschung: Die HAMMER SPORT AG spendete 6.000,- €. Schnell stand fest wie diese finanzielle Unterstützung eingesetzt werden sollte. 5.000,-€ ging an das Projekt „Wunschbox“, 1.000,-€ wurde in die Einrichtung „Auszeit“ investiert.

(firmenpresse) - Mit dem Projekt „Wunschbox“ ermöglicht der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. den Kindern der Onkologie Ulm ganz persönliche Wünsche. Die Station hatte vor Ort eine Wunschbox aufgestellt, in welche die Kinder Ihre Wunschzettel einwerfen konnten. Dabei handelte es sich um kleinere oder auch größere Wünsche.



Mit einer Spende von 5.000,- € konnte die HAMMER SPORT AG viele Kinderaugen zum Leuchten bringen. So wurden die Kinder und Angehörigen auf positive Gedanken gebracht.



Die Einrichtung „Auszeit“ hilft den Kindern und betroffenen Familien nach überstandener Krankheit, oder auch während der Krebserkrankung zu sich zu finden. Hier soll sich die Zeit genommen werden um, abseits vom Alltagstrubel, einen neuen Rhythmus zu finden. Mit dem Haus „Auszeit“ in Wiedemannsdorf im Allgäu, wurde ein solcher Rückzugsraum geschaffen.



Die traumhafte Landschaft lässt Familien Kraft und Ruhe tanken, sich erholen und Zuversicht für die Zukunft gewinnen. Die HAMMER SPORT AG unterstützt diese Einrichtung um Betroffenen einen Erholungsurlaub zu ermöglichen. Vorstand Markus Hammer, ist von der Arbeit des Förderkreis überzeugt: „Soziales Engagement ist für die Firma HAMMER SPORT seit Jahren ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Wir freuen uns sehr, dass wir diese beiden Projekte mit unserer Spende unterstützen können.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hammer-sport.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HAMMER SPORT ist seit über 100 Jahren tief verwurzelt mit der Herstellung und dem Vertrieb von Sportartikeln. Gegründet im Jahre 1900 wurde die Firma in den 50er Jahren durch die Ski-Marke „erbacher“ über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Inzwischen gehört HAMMER SPORT zu den führenden Unternehmen der Sport- und Freizeitindustrie. Über 600 verschiedene Produkte werden in mehr als 50 Ländern der Erde erfolgreich vertrieben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HAMMER SPORT AG

Leseranfragen:

HAMMER SPORT AG

Von-Liebig-Straße 21

89231 Neu-Ulm

Tel.:07319748820

info(at)hammer.de

PresseKontakt / Agentur:

HAMMER SPORT AG

Jessica Galasso, Marketing/PR

Von-Liebig-Straße 21

89231 Neu-Ulm

Tel.:07319748883

galasso(at)hammer.de

Datum: 23.12.2016 - 10:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1439396

Anzahl Zeichen: 1730

Kontakt-Informationen:

Firma: HAMMER SPORT AG

Ansprechpartner: Jessica Galasso

Stadt: Neu-Ulm

Telefon: 07319748883



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung