Wofür steht LGBTQ? Was bedeutet Cisgender? / NATIONAL GEOGRAPHIC widmet dem Thema Gender eine Ausgabe (FOTO)

(ots) -

Was macht einen Mann zum Mann und was eine Frau zur Frau? Diese

und weitere Fragen beleuchtet NATIONAL GEOGRAPHIC in der heute

erscheinenden Januar-Ausgabe, die sich ausschließlich dem Thema

Gender widmet.



Das Cover der aktuellen Ausgabe zeigt eine Frau: Andreja Pejic,

ein erfolgreiches Model, war bis vor drei Jahren ein Mann. Andere

Menschen können sich bereits im Kindesalter nicht mit dem Geschlecht

identifizieren, das in ihrer Geburtsurkunde steht. Das zeigt die

Geschichte von Avery aus Kansas City, USA. Als Junge geboren, lebt

die heute Neunjährige seit dem fünften Lebensjahr als Mädchen und

sagt: "Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr so tun muss, als wäre

ich ein Junge." In NATIONAL GEOGRAPHIC erzählen neben Avery weitere

neunjährige Kinder aus vier Kontinenten, wie ihr Geschlecht ihr Leben

und ihre Zukunft beeinflusst.



Ein Glossar erläutert neue Begriffe, die in der Diskussion über

Geschlechterrollen verwendet werden. So steht das Akronym LGBTQ im

Englischen für 'lesbian, gay, bisexual, trans, queer'. Der Begriff

Cisgender bezeichnet Personen, die sich mit ihrem bei der Geburt

zugewiesenen Geschlecht identifizieren.



Florian Gless, Chefredakteur NATIONAL GEOGRAPHIC: "Mit der

Schwerpunktausgabe möchten wir das heutige Verständnis von

Geschlechterrollen hinterfragen und die Diskussion anstoßen: Müssen

wir Mann und Frau neu denken? Außerdem möchten wir gesellschaftliche

Aufmerksamkeit sowie Verständnis und Toleranz für das Thema Gender

fördern."



NATIONAL GEOGRAPHIC 01/2017 mit dem Titel "Ein Heft rund um

Gender" ist ab sofort im Handel erhältlich, umfasst 160 Seiten und

kostet 5,80 Euro.







Pressekontakt:

Christine Haller

PR/Kommunikation

G+J NG Media GmbH & Co. KG

20444 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88

E-Mail haller.christine(at)guj.de



Internet www.nationalgeographic.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND nationalgeographic-cover-01-17.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.12.2016 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1439398

Anzahl Zeichen: 2250

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND nationalgeographic-cover-01-17.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung