Weltbevölkerung zum Jahreswechsel 2016/2017 / Zu Beginn des neuen Jahres leben 7.473.690.000 Menschen auf der Erde

(ots) - In der Nacht zum 1. Januar 2017 werden

voraussichtlich 7.473.690.000 Menschen auf der Erde leben. Das sind

rund 83 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor und entspricht etwa

der Zahl der in Deutschland lebenden Bevölkerung. Jede Sekunde wächst

die Weltbevölkerung um durchschnittlich 2,6 Erdenbürger. Diese Zahlen

gibt die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) zum Jahresende 2016

bekannt.



Besonders stark wächst die Bevölkerung in Entwicklungsländern -

unter anderem aufgrund von ungewollten Schwangerschaften. Jede vierte

Frau kann dort nicht verhüten, obwohl sie das gerne möchte. "Jedes

Jahr gibt es in Entwicklungsländern 74 Millionen ungewollte

Schwangerschaften, vor allem weil es an Aufklärung und Verhütung

mangelt und weil Frauen und Mädchen nicht gleichberechtigt sind",

sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der DSW. "Dabei ist

Familienplanung ein Menschenrecht. Gerade jungen Frauen muss es

ermöglicht werden, selbst zu bestimmen, ob, wann und wie viele Kinder

sie bekommen."



Die Welt als Dorf - heute und 2050



Wenn die Welt heute ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, wären

davon 16 Afrikaner, 60 Asiaten und zehn Europäer. Die Zahl der

Dorfbewohner würde bis zum Jahr 2050 auf 133 Menschen steigen. Davon

wären 33 Afrikaner, 72 Asiaten und zehn Europäer. Der Anteil der

Europäer und Asiaten an der Gesamtbevölkerung wird somit

voraussichtlich sinken.



Über die DSW



Die DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.

Ziel unserer Arbeit ist es, allen Menschen - insbesondere jungen

Menschen - den Zugang zu Sexualaufklärung und Verhütung zu

ermöglichen. Durch unsere Projekte in Afrika wissen Jugendliche, wie

sie ihre Gesundheit schützen und ihre Lebensperspektiven selbst

verbessern können.



Wie viele Menschen derzeit auf unserem Planeten leben, zeigt



unsere Weltbevölkerungsuhr: www.dsw.org







