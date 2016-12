Biathlon auf Schalke: World Team Challenge live im ZDF (FOTO)

(ots) -

Eines der außergewöhnlichsten Wintersport-Ereignisse steht erneut

auf dem Programm des ZDF: Am Mittwoch, 28. Dezember 2016, kommt es

zur 15. Auflage der Biathlon World Team Challenge (WTC) in der

einmaligen Kulisse der Arena auf Schalke. Das ZDF überträgt dieses

Sportereignis mit hohem technischen Aufwand live von 18.00 bis 20.15

Uhr in "ZDF SPORTextra". Zahlreiche Kameras entlang der Strecke

liefern attraktive Bilder und bieten den TV-Zuschauern einen

optimalen Überblick in allen Phasen des Rennverlaufs. ZDF-Reporter an

der Stadionloipe ist Christoph Hamm, die Sendung moderiert Alexander

Ruda, an seiner Seite ZDF-Experte Sven Fischer. Regie führt Andreas

Lauterbach.



Wo sonst Fußball gelebt und zelebriert wird, steht für einen

sportlichen Abend die Biathlon-Elite im Blickpunkt: Der

außergewöhnliche Rahmen und die einzigartige Atmosphäre vor

Zigtausenden von Fans stellen sowohl für die Zuschauer als auch für

die Athleten ein ganz besonderes Erlebnis dar. Eine neukonzipierte

Streckenführung auf Weltcup-Niveau erfordert mehr denn je

Topleistungen der Biathlon-Elite.



Erneut treten zehn Zweierteams mit je einer Biathletin und einem

Biathleten an. Das Sieger-Duo wird durch ein Massenstartrennen und

einen anschließenden Verfolgungswettbewerb ermittelt. Die Frauen

laufen jeweils vier Runden, die Männer fünf Runden mit wechselndem

Stehend- und Liegendschießen. Die Streckenlänge pro Runde beträgt

zirka 1243 Meter.



Top-Teams aus allen großen Biathlon-Nationen werden in

Gelsenkirchen an den Start gehen - mit Franziska Preuß/Simon Schempp

und Franziska Hildebrand/Erik Lesser auch zwei Spitzenduos aus

Deutschland. Für Titelverteidiger Frankreich wollen Anaïs Bescond und

Jean-Guillaume Béatrix die Nachfolge von Martin Fourcade und Marie

Dorin-Habert antreten. Um den Sieg in der Veltins-Arena kämpfen auch



die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin Gabriela Koukalová aus

Tschechien, Dorothea Wierer und Dominik Windisch aus Italien, die

Österreicher Lisa Hausner und Simon Eder, das russische Team Olga

Podchufarova und Evgeniy Garanichev sowie Vertreter aus der Ukraine

und Kanada.



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 38432-2-3-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.12.2016 - 09:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1439401

Anzahl Zeichen: 2870

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 38432-2-3-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung