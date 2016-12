Ausgefallene Geschenkideen von Raum & Zeit

(firmenpresse) - Event Geschenke – Schenken Sie Spannung und Freude



Kommen Sie zu uns nach Bielefeld und erleben Sie etwas Außergewöhnliches. Wir haben spannende Räume für 2-7 Personen. Ihr startet in einem verschlossenen Raum und habt 60 Minuten Zeit zu entkommen. Dies sind die Rahmenbedingungen für ein Live Escape bei Raum & Zeit in Bielefeld. Es gilt dann unter Zeitdruck aktiv an einer spannenden Geschichte teilzunehmen und ein Rätsel zu lösen. Hierfür müsst ihr zusammenarbeiten und Hinweise finden. Es gibt nur ein Ziel: Entkommt aus dem Themenraum. Die detailgetreuen Räume unterstützen hierbei die spannende Geschichte. Ideal auch als Geschenk!



Escape Game Bielefeld – Erleben Sie spannende Geschichten



Unsere Räume versprühen mit ihrem Ambiente Spannung und lassen die Geschichte zum Leben erwecken. Die Räume und Geschichten unterscheiden sich hierbei selbstverständlich grundlegend voneinander und bieten beide besondere Reize. Dabei kann man zwischen dem Fall Schwartz und dem Sullivan Versuch auswählen. Im Fall Schwartz geht es um einen leidenschaftlichen Enthüllungsjournalisten. Er braucht bei seinen Recherchen die Unterstützung eines Enthüllungsteams. Und das seid in diesem Fall ihr! Beim alternativen Sullivan Versuch unterstützt ihr einen ambitionierten Wissenschaftler, der versucht unter erschwerten Bedingungen seine Forschung fortzuführen. Seid dabei und „exit the room“!



Escape Room mit Raum & Zeit



Escape the room games mit Raum & Zeit bieten ein unvergessliches Erlebnis. Zwei Bielefelder haben sich während ihres Studiums ihren Traum erfüllt und den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Die Idee von einem Escape Game mitten in Bielefeld war geboren. Dabei sind alle Details der Geschichten, die Rätsel und das Raumdesign mit viel Liebe zum Detail geplant und umgesetzt worden. Egal ob Firmenevent oder Familienausflug, wir haben das passende Angebot für einen spannenden und außergewöhnlichen Tag für euch. Selbstverständlich bieten wir auch passende Gutscheine zum Verschenken an.





