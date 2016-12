Schmetterling wirbt in Österreich via Radio

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) GESCHWAND, 23. Dezember 2016. Die Schmetterling Reisebürokooperation hat in Österreich einen neuen Werbekanal aktiviert. Erstmals schaltet sie dort Radiowerbung.

Seit etwa vier Wochen ist beim österreichischen Sender Radio Alpina ein eigens produzierter Spot on air. Diese stellt die Kooperation kurz vor und weist auf verschiedene Vorteile hin. Mit dieser Neupartner-Werbung wird ein kürzlich begonnenes Marketing-Engagement fortgesetzt, was durch den Einsatz des Schmetterling Markenbotschafters Alfred Rohrmoser begründet wurde.

Bei entsprechender Resonanz beabsichtigt Schmetterling, in Österreich aktiver zu werden und freut sich, ggf. die Anzahl der Kooperationspartner zu erhöhen. Das Radio-Engagement wird noch einige Wochen fortgesetzt. Die Schmetterlinge freuen sich über zahlreiche Anfragen.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Schmetterling

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/yevgxo

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/schmetterling-wirbt-in-oesterreich-via-radio-78905





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/schmetterling-wirbt-in-oesterreich-via-radio-78905



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Schmetterling



Die Schmetterling International GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zu Schmetterling zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke 2,3 butterfly. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schmetterling

PresseKontakt / Agentur:

Schmetterling

Isabella Golik

Geschwand 131

91286 Obertrubach - Geschwand

isabella.golik(at)schmetterling.de

-

http://shortpr.com/yevgxo



Datum: 23.12.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1439409

Anzahl Zeichen: 1771

Kontakt-Informationen:

Firma: Schmetterling

Ansprechpartner: Isabella Golik

Stadt: Obertrubach - Geschwand

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung