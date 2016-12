Das Designhotel in Südtirol

(firmenpresse) - Wellness im Hotel in Dorf Tirol



In unserem Wellness-Bereich finden Sie alles, was Sie für perfekte Entspannung benötigen. Selbstverständlich bieten wir Ihnen verschiedenste Anwendungen an, um Ihr Wohlbefinden noch weiter zu steigern. Sie können frei zwischen Beauty-Anwendungen oder entspannenden Massagen wählen. Selbstverständlich mit den besten Zutaten aus der wunderbaren und heilsamen Natur der Berge. Lassen Sie sich von uns verwöhnen und tauchen Sie in unsere Wellness Oase ein. Unser umfangreiches Angebot bietet für jeden Gast das passende Angebot.



Hotel Dorf Tirol – Das Hotel Gartner ist ein außergewöhnliches Designhotel



Genießen Sie den Urlaub in einem der schönsten Hotels in Südtirol. Das Dorf Tirol liegt oberhalb von Meran und bietet einen majestätischen Ausblick auf das Meraner Land und seine imposante Bergwelt. Hierbei bietet das Dorf Tirol einen idealen Ausgangspunkt, um die regionale Wanderwelt zu entdecken. Das Schloss Tirol ist bei einem Panorama Spaziergang sehr gut zu erreichen. Hier finden Sie das Landesmuseum für Geschichte und gleich nebenan das Vogelpflegezentrum. Viele weitere Ausflugsziele, wie die Gärten vom Schloss Trauttmansdorff, sind sehr schnell zu erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Hotel Gartner.



Im Designhotel Südtirol einen wunderschönen Urlaub genießen



Das 4 Sterne Superior Hotel Gartner ist mit viel Liebe zum Detail designt worden. Designliebhaber und Architekturverrückte sind bei uns genau richtig. Wir kombinieren einen designorientieren Zeitgeist mit alpinen Anklängen und mediterraner Lässigkeit. Dabei legen wir einen großen Wert auf Komfort und Gastfreundschaft. Das Hotel ist eingebettet in einen mediterran angelegten Park und den begrünten Ebenen am Tiroler Küchelberg. So haben Sie vom Hotel aus eine fantastische Aussicht. Auch Genießer kommen bei uns selbstverständlich auf ihre Kosten. Unsere preisgekrönte Küche verwöhnt Sie mit leichten Speisen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter: http://www.hotelgartner.it/de











http://www.hotelgartner.it/de



