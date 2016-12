Preisvorteil für den Energieriesen sichern - Weihnachtsaktion bis 31.12.2016

Die Maissorte ES Amazing* (ESZ4110) geht mit Höchstleistung in der Biogasausbeute aus der EU-Biogasprüfung 2016 im frühen Sortiment (B1) hervor.

EURALIS Rennkuh

Norderstedt, 23. Dezember 2016

Profitieren Sie noch jetzt beim Kauf von unserem Energieriesen: ES Amazing* (ESZ4110) aus dem frühen Sortiment. Bis zum 31.12.2016 erhalten Sie sowohl für Sackware als auch für Big Bags Mesurol GRATIS!

ES Amazing* Video auf You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=zmgu7U7aJds

http://www.euralis.de/produkte/mais/es_amazing/

EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS, und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa. Es werden jährlich 13% des Umsatzes in die Züchtung investiert. In Europa hat EURALIS zehn Zuchtstationen, davon drei in Deutschland, mit insgesamt 500.000 Versuchsparzellen.

Wir sind Teil der Groupe EURALIS

Mit Standort in Frankreich umfasst die Unternehmensgruppe mehr als 5.000 Mitarbeiter in den dazugehörigen vier Geschäftsfeldern: Landwirtschaft, Investition und Entwicklung, Lebensmittel und Saatgut. Als Genossenschaft ist die Groupe EURALIS mit 12.000 Mitgliedern ein Unternehmen von Landwirten.

Die EURALIS Saaten GmbH mit Sitz in Norderstedt entstand 2002 nach der Fusion von drei Unternehmen: RUSTICA Saaten GmbH, PAU Saaten GmbH und EURALIS Saatzucht GmbH als deutsche Niederlassung des französischen Saatgutunternehmens der Groupe EURALIS - EURALIS Semences SAS.

Kontakt

EURALIS Saaten GmbH

Gesa Sophia Christiansen Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Zentraleuropa

Oststraße 122, 22844 Norderstedt

Tel: 040 / 60 88 77-54, Fax: 040 / 60 88 77 -34

Mobil: 0151 / 27 65 17 84

E-Mail: gesa.christiansen(at)euralis.de

Bitte beachten: Sämtliches zur Verfügung gestelltes Bildmaterial darf nur mit der ausdrücklichen Quellenangabe "EURALIS Saaten GmbH" abgedruckt werden.





EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS, und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa.

EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten GmbH

Gesa Christiansen

Oststrasse 122

22844 Norderstedt

gesa.christiansen(at)euralis.de

0151 27651784

www.euralis.de



Firma: EURALIS Saaten GmbH

Ansprechpartner: Gesa Christiansen

Stadt: Norderstedt

Telefon: 0151 27651784





