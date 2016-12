Das 4 Sterne Superior Hotel in Südtirol

(firmenpresse) - Das Wellnesshotel in Meran



Das Wellnesshotel la maiena bietet Ihnen die perfekte Entspannung. Tauchen Sie ein in unsere Wellnesswelt und genießen Sie die zahlreichen und wohltuenden Anwendungen. Erfahrene Hände verwöhnen Sie mit wirkungsvollen Massagen und das im Ambiente eines der schönsten Wellnesshotels in ganz Südtirol. Wir verwenden dabei selbstverständlich nur ausgewählte und hochwertige Produkte von namenhaften Herstellern. Erleben Sie Körperanwendungen, Bäder und Massagen und fühlen Sie sich wie neu geboren in unserem Wellnesshotel in Südtirol.





Das Sporthotel in Südtirol für einen vitalen Urlaub

Wollen Sie sich sportlich betätigen? Im la maiena ist dies kein Problem. Für alle die fit & vital sein wollen haben wir genau die richtigen Angebote. Wenn Sie wünschen, erstellen wir Ihnen ein persönliches Fitnessprogramm in unserem Haus. So können wir für Sie ein individuelles Aktiv- und Bewegungsprogramm erstellen. Außerdem können Sie selbstverständlich in der wunderschönen Natur wandern oder biken. Wir bieten Ihnen ebenfalls die Möglichkeit, Tennis oder Golf zu spielen. Oder wie wäre es mit einem besonderen Nervenkitzel, wie zum Beispiel ein River Boating Ausflug?



Genuss im Urlaub in Meran



Genießen Sie die wunderbare Küche des la maiena. Dabei ist weit mehr gemeint, als die vorzüglichen Speisen im Hotel in Südtirol. Die Bäder und Saunen, aber auch das Ambiente und die umwerfende Umgebung machen den Urlaub im la maiena zu einem Quell wahrer Lebensfreunde und Genuss auf ganzer Linie. Das Hotel bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf Meran. Perfekt auch für Paare, die sich einmal richtig erholen möchten.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Unsere Webseite ist erreichbar unter:

www.lamaiena.it









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lamaiena.it



Dies ist eine Pressemitteilung von

la maiena

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.12.2016 - 11:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1439421

Anzahl Zeichen: 1864

Kontakt-Informationen:

Firma: la maiena

Ansprechpartner: dominik.stiel

Stadt: Meran

Telefon: 849846



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 25 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung