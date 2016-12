Eine europäische Erfolgsgeschichte mit französischen Wurzeln

1936 kamen erstmalig einige französische Landwirte in Lescar in Südwest-Frankreich zusammen, um ihren Weizen gemeinsam zum Verkauf anzubieten. Damit war ein demokratisches Modell der kooperativen Landwirtschaft geboren, um gemeinsame Interessen gegenüber den Großhändlern zu vertreten. Heute umfasst die EURALIS-Unternehmensgruppe mehr als 5.000 Mitarbeiter. Das international agierende Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern aktiv: Landwirtschaft, Investition & Entwicklung, Lebensmittel und Saatgut.

Führender Züchter bei Mais und Ölsaaten

Der Saatgutbereich der Genossenschaft, EURALIS Semences, besteht aus 12.000 Landwirten. EURALIS ist einer der führenden Züchter und Vermehrer in Europa bei Mais und Ölsaaten. Eine kontinuierliche Reinvestition von 13% des Umsatzes in die Züchtung, hat diese Marktposition gefestigt. Die EURALIS Züchtung besteht aus elf Zuchtstationen, mehr als 500.000 Parzellen in ganz Europa werden als Prüfparzellen genutzt. Die Saatgutproduktion findet vorwiegend an Vermehrungsstandorten in Frankreich, Spanien und der Ukraine statt. Die EURALIS-Züchtung nutzt neueste Labortechnologien und hat 20 Jahre Erfahrung in Molekulargenetik. Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit internationalen agrochemischen Partnern Die deutsche Niederlassung EURALIS Saaten GmbH züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblume, Sorghum und Soja.

Mais, Raps, Sonnenblume, Sorghum und Soja im Portfolio

Mais: Ziel des Maisforschungsprogramms von EURALIS ist es, die Nr. 1 in der frühen Genetik

zu werden- und die wichtige Rolle im mittelfrühen und späten Maissegment weiter

auszubauen. Die Verwendung von originalen hochleistungsgenetischen Quellen (Tropical

Dent) ermöglicht eine hochproduktive Entwicklung von neuen Sorten.

RAPS: Bewährte Liniensorten die Erträge auf Hybridniveau erzielen sind seit Jahren auf dem

Markt vertreten. Die leistungsstarke Neuzulassung ES Imperio als mittelfrühe Hybride mit

ausgezeichnetem Ertragsniveau ergänzt das Raps Portfolio optimal. Zuchterfolg wird aus

Erfahrung generiert, so war EURALIS das erste Unternehmen, das Rapshybriden in Frankreich

einführte.

Sonnenblumen: Das Forschungsunternehmen SOLTIS ist das führende Sonnenblumen-

Züchtungsprogramm in Europa und spielt auch weltweit eine wichtige Rolle. Mit mehr als

8.000 Hybriden jedes Jahr, die gezüchtet und getestet werden, ist es EURALIS möglich,

jährlich eine umfassende Sortenpalette in jedem Segment des Marktes anzubieten.

Sorghum: 2009 hat EURALIS mit der Eurosorgho-Tochtergesellschaft das erste Sorghum-

Forschungsprogramm in Europa gegründet. Das Unternehmen sorgt für stetige Innovation in

der Züchtung und schafft Hybriden für neue Absatzmärkte der boomenden Energiepflanze.

Als einer der Organisatoren agierte EURALIS auf dem ersten Europäischen Sorghum

Kongress, der vom 3.-4. November 2016 in Bukarest stattfand. Im internationalen Austausch

wurde "das wahre Potential von Sorghum" erkannt und die Energien gebündelt die Kultur

europaweit zu fördern. Videoaufnahmen, Vorträge und Diskussionen rund um Kultur

Sorghum: http://www.sorghum-id.com/

Soja: Global werden bereits 6 % der landwirtschaftlichen Flächen mit Sojabohnen bestellt.

Die Eiweißpflanze gewinnt auch in Deutschland stetig an Bedeutung, 2015 wurde sie auf

17.000 ha angebaut. EURALIS steht für die Produktion von hochwertigem, gentechnikfreiem

heimischem Eiweiß.

Nah am Landwirt

Die Marke EURALIS erlebt ein dynamisches Wachstum, bleibt dabei aber immer nah am

Landwirt. Wachstum - ein Wort das für den Landwirt, wie auch für Unternehmen existenziell

wichtig ist. Für den Landwirt ist die Wahl des Saatgutes oft entscheidend über Erfolg oder

Misserfolg. Gute Ergebnisse sind meist die Grundlage für die Sortenentscheidungen der

Landwirtschaft und gute Ergebnisse generieren sich aus der Züchtung ertragreicher Sorten.

Genau dieses Saatgut macht in seiner Qualität unter anderem das dynamische Wachstum

des Unternehmens seit Jahren aus. Für wachsendes Vertrauen setzt das Unternehmen auf

starke Partnerschaften mit lokalen Händlern, um die Nähe zu den Landwirten zu pflegen und

den regionalen Anforderungen an die Sorten gerecht zu werden. Ein bundesweites Netz an

fachkundigen Außendienst-Beratern sorgt für die fachkundige Antwort rund um alle Fragen

des Anbaus. Regionale Auskünfte und direkte Ansprechpartner aus dem EURALIS

Außendienst sind über die Beraterkarte auf der Internetseite:

http://www.euralis.de/beraterkarte/ erreichbar. Aktuelle Aktionen, Vertriebs- und

Bonusprogramme werden auf der Unternehmenshomepage: http://www.euralis.de/

abgebildet.

Kontakt für redaktionelle Rückfragen:

Gesa Christiansen Fon: +49 40 60 88 77-54 Fax: +49 40 60 88 77-34 Mob: +49 151 27 65 1784

gesa.christiansen(at)euralis.de

Die Historie im Überblick

1936 Gründung der landwirtschaftlichen Genossenschaft

1950/51 "US-Mais-Mission", Start der Züchtung und Produktion der ersten Maishybriden

1973 Start des Zuchtprogramms für Sonnenblumen und Soja

1975 Kooperation mit der amerikanischen Firma Green Giant bei Zuckermais

1983 Start des Zuchtprogramms für Raps

1987 Gründung der ersten europäischen Niederlassungen in Deutschland (RUSTICA Saaten und PAU Saaten)

2002 Fusion der drei Unternehmen: RUSTICA Saaten GmbH, PAU Saaten GmbH und

EURALIS Saatzucht GmbH zu EURALIS Saaten GmbH

2007-2015 zahlreiche Gründungen von Tochtergesellschaften in ganz Europa

2016 80-jähriges Jubiläum mit vielen Aktionen und Angeboten für die Landwirte

2014/2020 Projekt EURALIS 2020, Umstrukturierung der Groupe EURALIS, um das

Wachstumspotenzial auf den Märkten voll auszuschöpfen.





EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa.

EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten GmbH

Gesa Christiansen

Oststrasse 122

22844 Norderstedt

gesa.christiansen(at)euralis.de

040 608877 54

http://www.euralis.de/



