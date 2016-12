Künstler boten beste Unterhaltung für Weihnachtsfeier der Firma

Seifenblasenkunst und Sandmalerei war die Unterhaltung für die Firmenweihnachtsfeier des TÜV Rheinland. Ein erster Einblick in die Weihnachtsshow der Künstler bot der Origami Walkact zu Beginn

Für Unterhaltung auf Weihnachtsfeier der Firma sorgte Künstler Blub mit seiner Seifenblasenshow

(firmenpresse) - Für Unterhaltung auf Weihnachtsfeier der Firma sorgten innovative Künstler





Köln. Im Dezember entschied der TÜV Rheinland sich für einen ganz besonderen Jahresabschluss mit ausgewählten internationalen Künstlern für die

Weihnachtsfeier der Firma. Die Unterhaltungskünstler Sabrina und Blub boten

in der festlich geschmückten Cafeteria des Unternehmens ein weihnachtliches

und kunstvolles Weihnachts-Dinner-Varieté zur Unterhaltung der Mitarbeiter.

Die Weihnachtsshow bestand aus einer Prise Comedy, ein wenig Gesang und

Showeinlagen zum Staunen. Bei einem guten Glas Wein, heißen Maronen und

einem hochwertigen Weihnachtsbüffet ließen die Gäste sich von der eleganten

Moderatorin und Entertainerin Sabrina Fackelli mit einem Weihnachts-Varieté

durch den Abend führen. Die Firmenweihnachtsfeier kann mit Sabrina und Blub

nur ein gelungener Abend werden, denn der Showact widmet sich seinem

Publikum ganz individuell. So auch an diesem Abend. Das abgestimmte Programm

für die Weihnachtsfeier der Firma passte hervorragend in die Kulisse. Alle

Tische waren liebevoll gedeckt und der Saal strahlte im warmen Licht.

Künstler für die Weihnachtsfeier der Firma zu engagieren macht Sinn: So

erspart man sich die müßige Planung eines internen Firmenevents und

überlässt den Unterhaltungskünstlern die Arbeit für eine gelungene

Betriebsweihnachtsfeier. Die Unterhaltung der diesjährigen

Firmen-Weihnachtsfeier war in jedem Fall ein voller Treffer. Unter

http://www.blubshow.de/weihnachtsshow-kuenstler-weihnachtsfeier-unterhaltung

gibt es noch mehr Fotos und Videos.







Unterhaltung für Weihnachtsfeier mit Origami und Sandmalerei Kunst







Schon beim Empfang konnten die Gäste der Firmenweihnachtsfeier sich nicht

nur von innen wärmen mit einem leckeren Glühwein. Sie wurden auch charmant



und fröhlich begrüßt von Origami Künstlerin Sabrina, die in einem

voluminösen Papierkleid für Unterhaltung sorgte. Die Performance Künstlerin

faltete den Gästen schöne Geschenke aus Origami Papier und ging auf alle

Extrawünsche der Zuschauer ein. Es war also ein gelungener Einstieg in

diese Weihnachtsfeier der Firma und die Gäste konnten noch auf einiges mehr

hoffen. Die Showkünstlerin sang an diesem Abend nicht nur sehr aufreizend

Santa Baby und bot damit auch direkt zwischen den Gästen kokette

Unterhaltung. Was in dieser Dame steckt, konnten die Gäste dieser

Weihnachtsshow erahnen, als Sabrina auch als Sandkünstlerin mit einer

Sandmalerei Show für Entzücken und Begeisterung sorgte. Zweifellos einer der

Höhepunkte dieser Unterhaltung für Weihnachtsfeier der Firma. Sie lies die

Sandkörner in geschwungenen Bahnen rieseln oder malte auf einer fein mit

Sand eingepuderten Fläche ein ganzes Winter-Wunderland. Die Sandmalerei

Performance war speziell für diese Firmenfeier zugeschnitten und das

Publikum hatte diesen Event Showact sichtlich genossen. Eine hervorragende

Idee für die diesjährige Firmenweihnachtsfeier wie die vielen Ahhs und Ohhs

bestätigten.







Poetische Seifenblasenshow passte perfekt als Unterhaltung zu

Firmenweihnachtsfeier







Völlig verzaubert wurde das Publikum aber durch einen kleinen komischen

Mann. Der zweite Teil des Showacts ist nämlich Seifenblasenkünstler Blub.

Dieser Künstler besticht durch seine leicht unbeholfene Art und steuerte dem

Weihnachts-Dinner-Varieté mit seiner Seifenblasenkunst, die gewünschte Prise

Humor und Leichtigkeit bei. Mit dieser schillernden Showeinlage für

Weihnachtsfeier kam gleich die richtige Weihnachtsstimmung auf. Zur

Unterhaltung des Publikums formte er Kunstgebilde aus den leuchtenden

Seifenkugeln und erinnerte damit an zarte Weihnachtsdekoration. Aber auch

unglaubliche XXL Seifenblasen formte dieser Seifenblasen Künstler für die

Weihnachtsfeier der Firma. Diese schwebten durch die Cafeteria und erfüllten

die Bühne mit einem unglaublichen Farbenspiel. Begeisterung und ungläubiges

Staunen war aus den Zuschauerreihen zu vernehmen. Als Seifenblasenkünstler

Blub dann auch noch mit einer recht widerspenstigen Seifenblase kämpfen

musste, weil diese ihm davonfliegen wollte, amüsierten sich die Gäste nicht

schlecht. Er fing die Seifenblase unter einem Tuch ein und hatte seine liebe

Mühe sie wieder zu bändigen. Mit viel Ideenreichtum und

Überraschungsmomenten sorgten diese beiden Künstler für eine sehr

kurzweilige, unvergessliche Firmen-Weihnachtsfeier und Unterhaltung pur.

Weitere Infos über Künstler für Weihnachtsfeier findet man unter

http://www.blubshow.de/weihnachts-variete-dinner-show-kuenstler-weihnachtsfeier Bessere Ideen für die Unterhaltung auf Weihnachtsfeier kann man nicht

haben: Während die Gäste sich zum Ende dieser Weihnachtsshow ihr Eis mit

Kaiserschmarrn schmecken ließen, wurde noch sehr viel über die Showacts der

beiden Künstler für Weihnachtsfeier geredet. Was kann man sich von einer

schönen und besinnlichen Jahresabschlussfeier mehr wünschen, als überraschte

und faszinierte Mitarbeiter?









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.blubshow.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Beste Unterhaltung für Firmenevents, Weihnachtsfeiern und

Abendveranstaltungen







Mit einem international erfolgreichen Gala Showprogramm bietet der

Kleinkünstler Blub mit der Showkünstlerin Sabrina die gelungene Show

Unterhaltung für jeden Gala und Varieté Abend. Die beiden professionellen

Event Künstler sind mit Ihrer Comedy Jonglage und Artistik Showact ein

Highlight auf jeder Firmenfeier und auf dem Gala Event. Als Performance

Künstler mit Varieté Showeinlage für eine Ballveranstaltung oder als Dinner

Spektakel für Gala Dinnershow bieten diese beiden Unterhaltungskünstler eine

abwechslungsreiche Eventshow zu jedem Anlass.

Ob die Seifenblasenshow von Showkünstler Blub oder die Sandmalerei

Performance der Sandmalerin Sabrina: mit ihrem Kleinkunstspektakel sind die

beiden Künstler als Unterhaltung für jede Weihnachtsfeier, Betriebsfeier,

jeden Kongress und zu jedem Event Veranstaltung buchbar.







Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden



Dies ist eine Pressemitteilung von

Unterhaltung für Weihnachtsfeier der Firma mit Sabrina und Blub

Leseranfragen:

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33, 64653 Lorsch

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.12.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1439427

Anzahl Zeichen: 5848

Kontakt-Informationen:

Firma: Unterhaltung für Weihnachtsfeier der Firma mit Sabrina und Blub

Ansprechpartner: Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Stadt: Lorsch

Telefon: 0172-6724332



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.