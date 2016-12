hkk auch 2017 günstigste deutschlandweit wählbare Krankenkasse

(ots) - Die hkk Krankenkasse hält ihren Beitragssatz stabil

und ist 2017 erneut die günstigste deutschlandweit wählbare

Krankenkasse. Dies geht aus aktuellen Beitragsvergleichen hervor, die

nach den jüngsten Ankündigungen der gesetzlichen Krankenkassen

veröffentlicht worden sind - zum Beispiel in der Januarausgabe der

Zeitschrift Finanztest ("Wechseln lohnt noch") sowie auf

www.krankenkassen.de (Kassenliste nach Beitragssatz:

http://ots.de/hCVxL) und http://www.finanztip.de/gkv/ (günstigste

Kassen je Bundesland).



Mit ihrem Zusatzbeitrag von 0,59 Prozent liegt die hkk 2017

weiterhin deutlich unter dem durch-schnittlichen Zusatzbeitrag aller

gesetzlichen Krankenkassen von 1,1 Prozent. Somit sparen

hkk-Mitglieder im kommenden Jahr gegenüber einer durchschnittlich

teuren Kasse - abhängig von ihrem Einkommen - bis zu 266 Euro. Im

Vergleich zu einer Kasse mit einem Zusatzbeitragssatz von 1,7 Prozent

beträgt die jährliche hkk-Ersparnis bis zu 579 Euro.



Da die hkk gleichzeitig überdurchschnittliche Leistungen bietet,

konnte sie 2016 mehr als 100.000 neue Versicherte gewinnen - ein

Wachstum um mehr als 25 Prozent, das sich nach den Erwartungen der

Kasse auch 2017 fortsetzen wird.



Preisführerschaft in 13 Bundesländern



Anfang 2017 erhöhen mindestens 17 Krankenkassen ihre

Beitragssätze, so dass insgesamt mehr als 3,5 Millionen Mitglieder

ein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen können. Die Erhöhungen

von nur regional wählbaren Wettbewerbern machen die hkk erstmals auch

in Bayern, Sachsen und Thüringen zur günstigsten Krankenkasse

überhaupt. Zudem führt sie ihre Preisführerschaft in den bisherigen

zehn Bundesländern fort, darunter Bremen, Hamburg, Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen und Hessen.







