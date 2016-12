Einsteigerlösung TRANSPODrive ® 2015 und neue Version des TIS#FleetViewer

Güttingen (Schweiz), 23.12.2016.



Die Schweizer Nufatron AG zeigt auf der LogiMAT vom 14. bis 16. März 2017 ihre neue Telematik-Einsteigerlösung TRANSPODrive ® 2015 für kleine und mittlere Unternehmen. Zudem wird die neue Version der Flottenmanagement-Plattform TIS#FleetViewer vorgestellt.





Anfang 2017 präsentiert Nufatron ihre neue modulare Telematik-Einsteigerlösung TRANSPODrive ® 2015 dem breiten Publikum. Dies nachdem diverse Pilotkunden die Lösung im vergangenen Jahr auf der TomTom BRIDGE Basishardware auf Herz und Nieren testeten. Bei den zufriedenen Kunden wurde auf verschiede Funktionen und Merkmale des Telematik-Systems Wert gelegt, dem mit dem modularen Aufbau der Lösung Rechnung getragen werden konnte. Das Basismodul "Nachrichten & Ortung" richtet sich an Kleinunternehmen, welche eine einfache Form der Ortung und Kommunikation, verbunden mit führender LKW-Navigationstechnik von TomTom.



Separat zubuchbare Module zum Fernauslesen des digitalen Tachographen und der Fahrerkarte oder bestimmter Mautsysteme erleichtern den Fahrern wie Fuhrparkverantwortlichen den Alltag. Auch das Auftragsmodul kennt verschiedene Ausbaustufen und lässt sich vom einfachen Auftrag hin zu einer Lösung mit elektronischem Abliefernachweis (POD) gegen Unterschrift und Scanning auf Packstückebene ausbauen. Wird hier mit Fremdlieferscheinen gearbeitet, lassen sich diese über das Fotomodul mit einbinden.



TRANSPO-Drive® 2015 ist als Einsteiger-Lösung in die Telematik-Welt für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert. Sie erlaubt eine individuelle Zusammenstellung von standard App-Modulen zur Lösung der täglichen Aufgaben in der Transportlogistik, was zur Entlastung des Fahrers führt. Der klassische Transporteur in der Zustellung oder der Produzent im Werkverkehr wird bereits mit dem einfachen Auftragsmodul eine Aufwand- und Kostenersparnis spüren. Der Kleingewerbetreibende oder Handwerker wird zudem die Möglichkeit schätzen, vor Ort und vor allem auch außerhalb seines Fahrzeuges auf vorher angelegte Stammdaten für Artikel oder Serviceleistungen zugreifen zu können.





Als Kommunikationsplattform dient die neue Webversion der TIS#FleetViewer Flottenmanagement-Zentrale. "Neben den bereits bekannten Funktionen wurde die Cloudlösung um ein Auftragsmodul ergänzt. Wurden bisher die Aufträge in einem vorgelagerten ERP- oder Dispo-System angelegt und seitens TIS#FleetViewer verfolgt, können einfache Aufträge nun auch direkt in der Kommunikationszentrale generiert werden," erläutert Nufatrons geschäftsführender Mitinhaber Felix Krömler. Auch dient das System der Einbindung von Subunternehmern und Fremdfrachtern in die eigenen Prozesse. Für weiterführende Workflows, die über die regulären logistischen Aufgaben hinausgehen, kann parallel eine von Nufatrons Apps auf derselben Hardwareplattform betrieben werden, was wiederum von grösseren oder in Netzwerken eingebundenen Kunden geschätzt wird. (Quelle: Nufatron AG)







