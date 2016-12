WORTMANN AG spendet 60.000 Euro an wohltätige Organisationen

(PresseBox) - Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten übergab der Vorstandsvorsitzende und Firmengründer der WORTMANN AG Siegbert Wortmann traditionell Spenden an sechs lokale und regionale karitative Einrichtungen.

Der Gesamtbetrag in diesem Jahr lag wieder bei 60.000 Euro. In Empfang nahmen die Spenden Hans-Peter Mellwig für das Herz- und Diabeteszentrum NRW, Horst Bohlmann von der Lebenshilfe Lübbecke, Hermann Gärtner für die Andreas-Gärtner-Stiftung, Friedhelm Tegeler von der Außenstelle des Weißen Ringes in Minden, Martina Kirschbaum, Thomas Bouza Behm und Renate Lommel für den Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen und Jan-Philipp Ehlers (Radio Westfalica) für die Aktion "Lichtblicke".

Die angereisten Vertreter aller Spendenempfänger dankten Siegbert Wortmann für seine großzügige Unterstützung. Sie informierten über ihre geleistete Arbeit zum Wohl bedürftiger Menschen. Klaus Peter Melling unterstrich in einem Vortrag zum Beispiel die hohe Bedeutung von vorbeugenden Maßnahmen im Kampf gegen Herzkrankheiten. Friedhelm Tegeler erklärte, dass sich im Kreis Minden-Lübbecke acht ehrenamtliche Helfer des weißen Rings um Opfer von Gewaltverbrechen kümmern.

Mehr Information unter www.wortmann.de.



Die WORTMANN AG ist mit ca. 620 Mio. ? Umsatz in 2015 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 550 Mitarbeitern über 10000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.





