Das sind doch alles Placebos!

Mythenüber Nahrungsergänzungsmittel

(LifePR) - Das hilft doch alles gar nicht. Da kann man ja gleich ein Glas Wasser trinken (was im Übrigen generell immer eine gute Sache für den Körper ist). Das ist die pure Chemie. Was sollen diese pflanzlichen Dinger schon bewirken. Es gibt viele Aussagen über Nahrungsergänzungsmittel. Einige davon stimmen teilweise, andere sind wirklich weit ab der Realität. Wir klären heute einmal auf und möchte ein paar der Mythen analysieren.

Die bringen doch nix!

Die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln ist in vielen Bereichen etwas schwammig. Es gibt Produkte deren Wirksamkeit anhand von klinischen Studien nachgewiesen werden kann. Bei anderen Produkten, handelt es sich in der Tat um etwas weniger wirksame Mittel. Denken wir nur einmal daran zurück, als ein Hersteller Diätwilligen Kapseln mit Kohlsuppenpulver verkaufte und damit warb, dass es für die Gewichtsreduktion das Non-Plus-Ultra wäre. Im Inneren befand sich nichts anders als Brühepulver. In dem Fall hätte jeder einen Teelöffel Brühe aus dem Glas nehmen können und hätte einen gleichen Effekt gehabt. Daher ist es immer wichtig, genau zu lesen, was in den Produkten wirklich drinsteckt. Für alle Verbraucher gilt vor allem eines: Je hochwertiger das Nahrungsergänzungsmittel, je pflanzlicher die Inhaltsstoffe und je höher dosiert der Nährstoff ist, desto eher die Wirksamkeit. Neben den Produktfaktoren hängt jedoch die eigentliche Wirkung auch vom Gesundheitszustand, dem Alter, den Lebensumständen und der Ernährung ab. Das beste Präparat der Welt bringt nämlich nichts, wenn es nicht im Rahmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung eingenommen wird. Ein Nahrungsergänzungsmittel zur Anregung des Stoffwechsels oder zum Ausgleich eines Mineralstoffmangels kann nicht wirklich etwas bewirken, wenn der Tag mit Schokolade, Pommes und Fast Food und so gut wie keiner Bewegung gefüllt wird. Dagegen kommt kein Top-Präparat der Welt an.

Von purer Chemie bis hin zu pflanzlichem Schnick Schnack

Um einmal kurz genau auf den Punkt einzugehen, warum hochwertige Nahrungsergänzungsmittel nur unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren können. Wer zu chemischen Produkten greift, belastet seinen Körper zusätzlich. Es sollten also in der Tat möglichst pflanzliche Bestandteile im Präparat enthalten sein. Dazu kommt, dass der Name bereits deutlich macht, dass es sich um ein Mittel zur Ergänzung der täglichen Ernährung handelt. Ein Ersatz von Mahlzeiten durch ein Präparat, oder der Gedanke, dass ein Mix aus verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln den kompletten Bedarf abdecken kann, ist höchst bedenklich. Generell sollte eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung jeden Tag erfolgen. Nur so können die Stoffe im Präparat aufgenommen und entsprechend verwertet werden. Weiterhin ist es wichtig, dass ausreichend Flüssigkeit aufgenommen wird und Bewegung in den Alltag aktiv integriert ist.



Alles Placebos

Genau! Nein, natürlich nicht! Es gibt zahlreiche Produkte im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, die nachweislich keine Placebos sind. Aber genau wie sich Menschen über die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln streiten, wird es auch immer Menschen geben, die der festen Überzeugung sind, dass zusätzlich zugeführte Nähr-, Vital- und Mineralstoffe rein gar nichts im Körper bewirken können. Allerdings ist es wichtig, die richtige Menge zu sich zu nehmen und vor allem in der richtigen Kombination. Denn es gibt durchaus Stoffe, die sich gegenseitig aufheben können. Calcium und Magnesium zum Beispiel, sollten nie zusammen eingenommen werden. Wer sich an die Einnahmeempfehlung hält und auf die Qualität der gewählten Produkte und seine Ernährung achtet, erledigt das mit dem Placebo allerdings von selbst.

Erfahren Sie mehr über hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und gesunde Ernährung. Klicken Sie einfach auf www.decouvie.com und erleben Sie die Vielfalt und die Möglichkeiten von renommierten Produkten auf diesem Segment.

Verfasser:

Leoni-Daniela Unfried PR

Kontakt & weitere Informationen:

DecouVie GmbH

Bräugasse 2

D 91799 Rehlingen

Tel: +49 9142 96880

Email: info(at)decouvie.com



Eine wichtige Bedingung für ein gesundes Leben voll Vitalität, Energie und optimaler Regeneration, ist eine ausgewogene Ernährung und Bewegung.

Wir von DecouVie® haben in Zusammenarbeit mit führenden Ärzten, Pharmazeuten und Ernährungswissenschaftlern eine Reihe von wirksamen Produkten entwickelt. Für uns steht dabei die Qualität der Erzeugnisse an erster Stelle.

Der Gebrauch von natürlichen Ingredienzien und standardisierten Extrakten (wobei die Konzentration der aktiven Bestandteile standardisiert ist) garantiert die optimale Bioverfügbarkeit in jedem unserer Produkte.

- Beste Qualität: Wir verwenden ausschließlich Ingredienzien von hochwertiger Qualität, was durch aufwändige Analyseverfahren sichergestellt wird.

- ISO: Seit Dezember 2008 haben wir ein Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2000 eingeführt.

- GMP und HACCP: Die Produktion erfolgt in anerkannten Laboratorien unter Aufsicht von Pharmazeuten unter den Richtlinien GMP (Good Manufactoring Practices) und HACCP (Hazard Analysis Control Critical Points).

- Verpackung und Lagerung: Unsere Lagerung und Verpackung gewährleisten den Erhalt der Bioenergetik der Produkte.

- Alle unsere Produkte sind in Deutschland beim Bundesamt für Verbraucherschutz registriert. Sie verfügen über eine Pharma- Zentralnummer (PZN) und sind in allen deutschen und österreichischen Apotheken erhältlich!

- Produktentwicklung: Alle neuen Formulierungen werden durch ein Team von Medizinern und Pharmazeuten entwickelt und folgen dem Prinzip der orthomolekularen Medizin und der Naturheilkunde.

Ein professionelles Team steht Ihnen jederzeit für Anfragen und Anregungen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Eine wichtige Bedingung für ein gesundes Leben voll Vitalität, Energie und optimaler Regeneration, ist eine ausgewogene Ernährung und Bewegung.

Wir von DecouVie® haben in Zusammenarbeit mit führenden Ärzten, Pharmazeuten und Ernährungswissenschaftlern eine Reihe von wirksamen Produkten entwickelt. Für uns steht dabei die Qualität der Erzeugnisse an erster Stelle.

Der Gebrauch von natürlichen Ingredienzien und standardisierten Extrakten (wobei die Konzentration der aktiven Bestandteile standardisiert ist) garantiert die optimale Bioverfügbarkeit in jedem unserer Produkte.

- Beste Qualität: Wir verwenden ausschließlich Ingredienzien von hochwertiger Qualität, was durch aufwändige Analyseverfahren sichergestellt wird.

- ISO: Seit Dezember 2008 haben wir ein Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2000 eingeführt.

- GMP und HACCP: Die Produktion erfolgt in anerkannten Laboratorien unter Aufsicht von Pharmazeuten unter den Richtlinien GMP (Good Manufactoring Practices) und HACCP (Hazard Analysis Control Critical Points).

- Verpackung und Lagerung: Unsere Lagerung und Verpackung gewährleisten den Erhalt der Bioenergetik der Produkte.

- Alle unsere Produkte sind in Deutschland beim Bundesamt für Verbraucherschutz registriert. Sie verfügen über eine Pharma- Zentralnummer (PZN) und sind in allen deutschen und österreichischen Apotheken erhältlich!

- Produktentwicklung: Alle neuen Formulierungen werden durch ein Team von Medizinern und Pharmazeuten entwickelt und folgen dem Prinzip der orthomolekularen Medizin und der Naturheilkunde.

Ein professionelles Team steht Ihnen jederzeit für Anfragen und Anregungen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!





Dies ist eine Pressemitteilung von

DecouVie GmbH

Datum: 23.12.2016 - 11:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1439444

Anzahl Zeichen: 6183

Kontakt-Informationen:

Firma: DecouVie GmbH

Stadt: genaltheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung