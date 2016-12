Jubilare der FRANK plastic AG für langjährige Betriebstreue geehrt

(firmenpresse) - Langjährige, zuverlässige Mitarbeiter sind die Basis für jeden Unternehmenserfolg und deshalb ein wichtiger Bestandteil der FRANK plastic AG. Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier am 10. Dezember 2016 im festlich geschmückten Gemeindesaal in Salzstetten wurden zwölf langjährige Mitarbeiter für ihre Betriebstreue von Vorstand Dr. Christian Holzherr und Aufsichtsratsvorsitzendem Ferdinand Piëch junior ausgezeichnet.



Dr. Christian Holzherr ehrte in seiner persönlichen Rede vor der versammelten Belegschaft jeden Jubilar einzeln und ließ viele Informationen über die langjährigen Mitarbeiter mit einfließen. So wurden die verschiedenen Stationen der Jubilare im Unternehmen oder auch private Interessen mit eingebaut.



Als besonders langjährige Mitarbeiter wurden Kurt Steimle für 45 Jahre Betriebstreue und Rita Kaupp für 40 Jahre Betriebstreue ausgezeichnet. Bürgermeisterin Annick Grassi überreichte die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Ehrenmedaille der Gemeinde Waldachtal an Rita Kaupp und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde.



Großen Wert legt das Unternehmen aus Salzstetten auch auf die Ausbildung junger Fachkräfte. Im Rahmen der Jubilarehrung werden deshalb auch Auszubildende ausgezeichnet, die in diesem Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Vanessa Bisswang wurde für ihre abgeschlossene Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik und Marie Lechler für die abgeschlossene Ausbildung zur Industriekauffrau geehrt.



Einen stimmungsvollen Rahmen für die Jubilarehrung bildete die Weihnachtsfeier der FRANK plastic AG bei der ein Glühwein- und Punschempfang nicht fehlen durfte. In seiner Begrüßung frischte Vorstand Dr. Christian Holzherr kindheitliche Erinnerungen an Weihnachten auf und ging auf die verschiedenen Sinneseindrücke des Weihnachtsfestes ein. Die richtige Weihnachtsstimmung kam dann beim gemeinsamen Singen von „Stille Nacht“ mit den Auszubildenden auf.





Bei einem leckeren Weihnachtsmenü und einem bunten Programm wurde den Mitarbeitern unter der Organisation von Simone Schwab vieles geboten. So wurde der Jahresrückblick in Bildern mit einem Quiz verbunden. Das FRANK-Duell war ein besonderes Highlight des Abends. Hier wurde die Familienspieleshow Familienduell mit Mitarbeiterteams und unternehmensspezifischen Fragen nachgespielt. Einen tollen Abschluss bildete ein Video, in welchem verschiedene Szenen gezeigt wurden, die typisch für die Mitarbeiter des Unternehmens sind und so fast tagtäglich vorkommen. Alle waren sich einig, dass die Weihnachtsfeier mehr als gelungen war.









