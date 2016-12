MIT SPIEL UND SPAß DURCH DIE PRODUKTION DER FRANK PLASTIC AG

(firmenpresse) - Die Schüler der 3. Klasse der Grundschule Salzstetten erlebten am 12. Dezember 2016 eine außergewöhnliche Betriebsführung bei der FRANK plastic AG. Diese fand im Rahmen der Kooperation TECHNOlino Plus statt. Dabei erhielten die Grundschüler spielerisch einen Einblick in die Abläufe des kunststoffverarbeitenden Unternehmens. Die Auszubildenden im 2. Lehrjahr bekamen so die Möglichkeit eine Veranstaltung selbstständig zu organisieren und durchzuführen und konnten so das in einem Projektmanagementseminar Gelernte umsetzen.

So begann der Montagmorgen um 8:30 Uhr mit einer Begrüßung durch den Vorstand der FRANK plastic AG Dr. Christian Holzherr und einer Stärkung mit Brezeln und Obst. Danach konnte es auch schon losgehen. Die Schüler konnten Abteilungen, wie z.B. Wareneingang, Fertigung Spritzgießen aber auch die Werkzeugfertigung besichtigen.

Während des Rundgangs sammelten die Kinder Einzelteile eines Durchflussmessers zusammen. Die benötigten Teile bekamen sie durch das Meistern von verschiedenen Aufgaben. Sie lernten zum Beispiel, dass im Reinraum ein Schutzanzug und eine Haube getragen werden müssen, und durften mit diesem Anzug einen Staffellauf absolvieren.

Ein besonderes Highlight für die Drittklässler war, dass sie zusehen konnten, wie bunte Becher für sie gefertigt wurden. Dabei konnten sie mitbestimmen, welche Farbverläufe gefertigt werden sollen. Die Schüler waren so begeistert, dass man sie kaum von der Maschine trennen konnte.

Abschließend bauten die Grundschüler gemeinsam mit den Auszubildenden die gesammelten Einzelteile zusammen und durften den Durchflussmesser, genauso wie die bunten Becher, als Andenken mit nach Hause nehmen. Die Kinder versicherten danach, dass sie einen sehr schönen Vormittag hatten und sehr traurig seien, dass sie in ihrer Grundschulzeit nicht noch einmal zur FRANK plastic AG kommen können.







