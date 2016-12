Gesundheitsthemen für Medien: Die Kritik an manchen Bewertungen und Plänen des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) und des Studieninstituts IQWiG wird breiter - und heftiger

(ots) - Aufmerksam beobachtet der Themen- und

Branchendienst Pharma Fakten die Entwicklungen rings um das

wichtigste Entscheidungsgremium des deutschen Medizin- und

Gesundheitssektors - den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und das

von ihm beauftragte Studieninstitut IQWiG. Die Bewertungen beider

Stellen geraten in jüngster Zeit mehr und mehr in die Kritik von

Fachleuten aus der Ärzteschaft, ihren Fachgesellschaften und weiterer

Marktexperten. Die Widersprüche werden häufiger - und lauter.



- Die negative Bewertung des Nutzens von Biomarker-Tests für

Brustkrebs-Patientinnen empört Experten und Fachverbände.



http://ots.de/BUuyH



- Ca. ein Fünftel der Medikamente sind Orphan Drugs - das ist das

Ergebnis einer EU-Förderregelung. Das IQWiG will sie ändern.



http://ots.de/GSOPg



- Bundesrat spricht sich für Clearingstelle aus, die

Marktrücknahmen von Arzneimitteln verhindern soll.



http://ots.de/kSEyC



- Eine Vergleichsstudie zeigt: Der G-BA beurteilt den Nutzen neuer

Medikamente kritischer als Gremien in anderen Ländern.



http://ots.de/gVv84







