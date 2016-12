Republik China begeht 70. Jahrestag der Wiedererlangung der Inseln im Südchinesischen Meer

(firmenpresse) - Präsidentin Tsai Ing-wen betonte am 9. Dezember 2016 die Souveränität der Republik China und alle Rechte über die umgebenden Gewässer während der Eröffnung einer Sonderausstellung vor dem Hintergrund der neuesten Regierungsmaßnahmen in Bezug auf das Südchinesische Meer.



„Ich betone erneut, dass die Regierung standhaft die territoriale Souveränität unseres Landes im Südchinesischen Meer sichern und auf allen Rechten über die umgebenden Gewässer in Übereinstimmung mit der internationalen Gesetzgebung und dem Seerecht bestehen wird,“ sagte Präsidentin Tsai auf der Ausstellung, die vom Innenministerium und der Academia Historica unter dem Titel „Nachhaltiges Regieren und andauernder Frieden: Eine Ausstellung zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Wiedererlangung der Inseln im Südchinesischen Meer“ stattfand.



Die Präsidentin hob die neuesten Regierungsmaßnahmen hervor, einschließlich eines erhöhten Schutzes der Fischer im Gebiet der Dongsha- (Pratas-)Inseln und des Ausbaus der Gesetzgebung im Hinblick auf Fischerboote aus anderen Staaten, die illegal dort unterwegs sind. Mithilfe der verschiedenen Mechanismen brachte die Republik China ihre Position gegenüber der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck und rief die anderen beteiligten Parteien dazu auf, Streitigkeiten beiseite zu stellen und eine gemeinsame Entwicklung zu fördern.



Multilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der Taiping-Inseln wurde initiiert durch die humanitären Rettungsmaßnahmen, die die Küstenschutzverwaltung in den umgebenden Gewässern der Taiping- und Dongsha-Insel durchführte, und ein am 29. November 2016 durchgeführtes behördenübergreifendes Manöver, das zeigte, wie die Taiping-Insel als Basis der humanitären Hilfe und Versorgung dienen kann. Die Regierung bildet ebenso mehr Experten auf dem Gebiet des Seerechts aus.



Präsidentin Tsai drückte ihre Würdigung gegenüber denjenigen aus, die auf der Taiping-Insel stationiert sind und hielt eine Videokonferenz mit Kommandant Wang Mao-lin auf der Insel ab, um dem dort neu stationierten Personal zu danken. Um den vollständigen Text von Präsidentin Tsai zu lesen, besuchen Sie bitte die Website des Präsidialamtes.



Innenminister Yeh-Jiunn-rong äußerte, dass es zahlreiche Änderungen seit der Wiedererlangung der Taiping-Insel im Jahr 1946 gegeben habe, darunter eine Passage aus dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und Herausforderungen, die durch den Klimawandel entstehen, darunter steigende Wasserstände und atmosphärische Zirkulation, die die Klugheit der Regierung in Bezug auf die Verwaltung der Insel testen. Die Ausstellung zeigt, wie Regierungsbehörden die Politik im Südchinesischen Meer der Präsidentin durch Maßnahmen der Erhaltung, humanitärer Hilfe und Rettung, wissenschaftliche Forschung und Klimaerwärmung eingeführt hätten, gab Yeh bekannt.



Die chronologische Präsentation der drei Themen der Ausstellung „Geschichtliche Entwicklungen“, „Schlüssel zu südlichen Territorien“ und „Andauernder Frieden“ widerspiegeln die wichtigen politischen Entscheidungen der Regierung und die Geschichte der Regierungsführung in Bezug auf die Wiedererlangung der Inseln im Südchinesischen Meer. Darunter befinden sich ebenso natürliche und kulturelle Themenschwerpunkte der Taiping-Insel sowie die Errungenschaften während der friedlichen Verwaltung der Insel.



Die „Taiping“ und „Chungyeh“ der Republik China erreichten die Taiping-Insel vor 70 Jahren am 12. Dezember – ein wichtiger historischer Moment in der Vervollständigung der Wiedererlangung der Inseln im Südchinesischen Meer. Für mehr Informationen zur Ausstellung besuchen Sie bitte die Pressemitteilungen des Innenministeriums vom 1. und 9. Dezember.



Die Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Büro Hamburg, ist die Repräsentanz der Republik China (Taiwan) in Norddeutschland.



Sie ist für fünf Bundesländer zuständig: Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.



Auskünfte und Bearbeitung von Konsular- und Handelsangelegenheiten für Deutsche und Taiwaner im Ausland gehören ebenso zu unseren Aufgaben, wie die Vertiefung politischer, wirtschaftlicher, kultureller und medialer Beziehungen zwischen den fünf norddeutschen Bundesländern und Taiwan.

