Donaukreuzfahrten mit der MS Belvedere 25 % günstiger buchen

(firmenpresse) - Bei den Flusskreuzfahrten erfreuen sich Donaukreuzfahrten wachsender Beliebtheit. Zu einer Kurzkreuzfahrt auf der Donau lädt die MS Belvedere im Sommer 2017 ein - als willkommene Abwechslung zum Alltag. Die vom Veranstalter Transocean Kreuzfahrten durchgeführte Schiffsreise führt von Passau über Linz und Melk nach Wien. Der genaue Reiseverlauf kann auf der Seite rivers2oceans-kreuzfahrten.de nachgelesen werden. Aktuell werden alle Kabinenkategorien 25 % günstiger als im Katalog angeboten.



Entspannen und entdecken während einer Reise



Erlebnis und Entspannung halten sich bei dieser Reise die Waage. An Bord des Schiffes steht die Erholung im Vordergrund. Mit Vollpension, Begrüßungscocktail und Kapitäns- oder Galadinner ist für das leibliche Wohl vollumfänglich gesorgt. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch ein umfangreiches Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm sowie die freie Nutzung der meisten Bordeinrichtungen. Die Höhepunkte der Reise wie die Durchquerung der Wachau und das Anlegen in Linz beziehungsweise Melk bringen Abwechslung in das Bordleben. In Linz bleibt die MS Belvedere über Nacht, sodass einem Ausflug in das Nachtleben nichts im Wege steht. Auch in Melk bleibt genug Zeit, um den Ort zu erkunden.



4-Sterne-Luxus auf dem Wasser



Die MS Belvedere wurde im April 2005 in Dienst gestellt. Es handelt sich um ein Schiff mit viel Komfort, das für Flusskreuzfahrten konzipiert wurde. Mit einer maximalen Passagierzahl von 176 geht es überschaubar und persönlich zu. Zur Ausstattung gehören ein Wellnessbereich, ein Freideck, ein Restaurant, ein Sonnendeck, eine Bibliothek, eine Aussichtslounge und eine Bar. Die Nutzung eines Großteils der vorgenannten Einrichtungen ist im Reisepreis des Portals von Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten enthalten.





http://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt



In Wedel sitzt das Unternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. Es hat sich auf die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert. Bei der Reiseplanung steht das Mitarbeiterteam mit einer umfassenden Beratung sowie einem guten Service per E-Mail und Telefon hilfreich zur Seite.

Kommentare zur Pressemitteilung