Führungskräfte finden – warum dafür eine Personalberatung einschalten?

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Eigentlich erfreulich, allerdings tritt damit ein seit längerem bestehendes Problem immer deutlicher hervor: Es mangelt an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften. Vor allem Führungskräfte sind schwer zu finden. War die Suche dennoch erfolgreich, heißt das nicht, dass der Wunschkandidat auch langfristiges Interesse an der zu vergebenden Stelle hat. Eine Führungskraft weiß um ihren Marktwert und hat darüber hinaus häufig mehrere Angebote. Aufgrund der Komplexität hat sich die Führungskräftesuche mittlerweile zu einem eigenen Berufszweig entwickelt. Eine Personalberatung wie hoffmannmelcher.de ist der richtige Ansprechpartner für eine professionelle Stellenbesetzung.



Unterstützung für den norddeutschen Mittelstand



Auch auf dem Arbeitsmarkt ist ein Nord-Süd-Gefälle zu bemerken. Im Oktober hat sich beispielsweise das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit der Informatikerdichte in Deutschland beschäftigt. Dabei wurde festgestellt, dass es in Bayern und Baden-Württemberg doppelt so viele IT-ler wie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt. Verglichen mit Ostdeutschland war der Anteil sogar drei Mal so hoch. Nur Berlin, Bremen und Hamburg konnten dank ihres Großstadtstatus die südlichen Bundesländer übertrumpfen. Dieses Ergebnis zeigt, dass Norddeutschland ein direkter Leidtragender des Fach- und Führungskräftemangels ist. Die Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER unterstützt daher gezielt den norddeutschen Mittelstand bei der Rekrutierung von Spezialisten und Führungskräften.



Gezielte Vorgehensweise bis zur Integration am Arbeitsplatz



Das Expertenteam von HOFFMANN MELCHER PARTENR geht gezielt vor, um eine Stelle optimal zu besetzen. Es wurde eigens ein Fünf-Phasen-Rekrutierungsmodell entwickelt, das Schritte von der ersten Ansprache bis hin zur Integrierung am Arbeitsplatz beinhaltet.





Gründer der Hamburger Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER sind zwei Personalberater, die auf eine mehr als 30 Jahre währende Berufserfahrung zurückblicken können. Inzwischen haben die Spezialisten ihrer Firma mehrere Hundert erfolgreich bearbeitete Mandate vorzuweisen. Der Fokus liegt auf der sorgfältigen Platzierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräfte.

Hoffmann Melcher Partner

