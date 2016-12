Rheinische Post: Bayerns Innenminister Herrmann kritisiert lasche Kontrolle an deutsch-französischer Grenze

(ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Defizite bei der

Grenzsicherung nach Frankreich vorgeworfen. "Ich habe auf den

Innenministerkonferenzen seit eineinhalb Jahren wiederholt, aber

leider vergeblich dazu aufgerufen, die Schleierfahndung bundesweit zu

intensivieren", sagte Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Der größte Widerstand kam aus

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz - mit der bemerkenswerten

Begründung, dort gebe es keine Probleme mit grenzüberschreitender

Kriminalität." Herrmann betonte, Grenzkontrollen könnten nur eine

Wirkung haben, wenn sie an allen deutschen Außengrenzen konsequent

durchgeführt würden. "Ich bezweifle, dass das an der

deutsch-französischen Grenze in dieser Intensität wie an der

deutsch-österreichischen Grenze der Fall war."







