NOZ: Bundestagspräsident warnt vor erneuter Großer Koalition

Osnabrück. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat Bedenken

gegen eine erneute Große Koalition 2017 im Bund. "Es wäre nicht gut,

wenn ein drittes Mal seit 2005 ein Bündnis zwischen Union und SPD die

Regierungsverantwortung übernehmen müsste", sagte Lammert im

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Er verwies

auf die Verantwortung der Wähler. Zugleich nannte er es "nicht

überzeugend", wenn diese einerseits möglichst viele unterschiedliche

Gruppierungen im Parlament haben wollten, sich dann aber andererseits

über die schwierige Regierungsbildung beklagten.



Die Begrenzung der Kanzler-Amtszeit mit dem Ziel, dass nur zweimal

die Kandidatur für jeweils vier Jahre möglich ist, lehnt der

Bundestagspräsident ab. Dafür sehe er keine Notwendigkeit, weder

politisch noch historisch. "Wir haben in Deutschland im Vergleich zu

vielen anderen Ländern die vorteilhafte Situation, dass Regierungen

nicht im Jahrestakt wechseln, sondern eine Gestaltungsmöglichkeit

haben", hob der Parlamentspräsident hervor. "Zugleich kommen wir bei

den Kanzler-Amtszeiten auf Durchschnittswerte, bei denen mir nicht

einleuchtet, dass wir sie gesetzlich limitieren müssten", sagte er

weiter. Was der Wähler selbst verantworten könne, müsse der

Gesetzgeber nicht regeln.



Bundestagspräsident für "gründliche Debatte" über

Falschbehauptungen im Netz



Lammert: "Selbststeuerung bei Facebook reicht nicht aus" -

CDU-Politiker sieht wegen "bedrohlicher Lage" Gesetzgeber gefordert



Osnabrück. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat eine gründliche



Debatte über die Risiken gezielter Desinformation im Web verlangt.

"Die damit verbundenen Gefahren der gezielten Manipulation durch

Einzelne mit missionarischem Ehrgeiz, aber auch durch Staaten,

fordern uns heraus", sagte Lammert im Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Eindeutig reichten die

Selbststeuerungsmechanismen des Netzwerks Facebook nicht aus. Es gebe

einen Nachsteuerungsbedarf beim Gesetzgeber wie in der Rechtsprechung

angesichts zunehmender Entgleisungen in den sozialen Medien.



Dass es der Grünen-Politikerin Renate Künast als Vorsitzender des

Rechtsausschusses des Bundestags "nur nach erheblicher Akrobatik"

gelungen sei, Falschbehauptungen streichen zu lassen, "beschreibt die

Bedrohlichkeit der Lage", erklärte der Bundestagspräsident. "Und es

macht deutlich, wie hilflos ein typischer, nicht prominenter User in

ähnlicher Situation ist", fügte er hinzu. Bei jeder Art gesetzlicher

Vorgabe, Kontrolle oder Strafandrohung müsse aber das Risiko von

Zensur sorgfältig vermieden werden.



Laut Lammert hat es "verheerende Folgen", wenn Beschimpfungen,

Verleumdungen und Bedrohungen im Netz straffrei bleiben. Zu erwarten

sei dann die Ermutigung der Täter und die Entmutigung der

Betroffenen. "Vor allem Politiker im Ehrenamt stellen sich zu Recht

die Frage, ob sie diesen Druck sich und ihrer Familie antun wollen",

erklärte der Bundestagspräsident mit Blick auf den jüngsten Fall in

Bocholt, wo ein SPD-Politiker nach Hassmails und Morddrohungen das

Handtuch warf.







