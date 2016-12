Die neue Werbegalerie in der Altstadt von Hannover - Steckt in der heutigen Werbung noch Kunst?

MIU24® zieht in das Heinrich Wilhelm Hahn Haus und verknüpft Historie & Digitalisierung. Die Konzept- & Werbeagentur verpflanzt neue Ideen und digitale Strategien in die Altstadt von Hannover.

Jürgen und Marco La-Greca | Altstadt Hannover | Heinrich Wilhelm Hahn Haus

(firmenpresse) - Im alten Buchspeicher des Heinrich Wilhelm Hahn Hauses entsteht etwas Neues. Die Werbegalerie ist das neue Konzept der Werbeagentur MIU24®. Inspiriert von der Werbekunst, die Ihre Wurzeln in Hannover hat, wird auf der historischen Galerie die erste Werbeausstellung in Hannover ins Leben gerufen.



Ab Januar 2017 wird es traditionell und digital in der Altstadt von Hannover. Denn die Konzept- & Werbeagentur mit der lauten Werbung hat ihren Hauptsitz nun in das traditionelle Heinrich-Wilhelm-Hahn Haus in die Altstadt verlegt, keine 24 Schritte vom niedersächsischen Landtag entfernt.



"Geplant sind eine Dauerausstellung mit immer wechselnden Werbekunst-Präsentationen unter dem Motto "Steckt in der heutigen Werbung noch Kunst?, sowie kulturelle Events, wie z.B. Poetry Slam und Vorträge rund um die Kunst der Werbung", so Jürgen La-Greca. Die Konzept- & Werbeagentur belebt den alten Buchspeicher nicht nur digital, sondern auch kulturell mit passenden und kontroversen Inhalten.



"Wir möchten einen offenen Raum für Diskussionen rund um Werbekunst und digital-kulturelle Inhalte schaffen. Nur ein offener Umgang mit der neuen sozial-digitalen Kultur, fördert und fordert den inhaltlichen Umgang mit den Influenza-Medien."



Die Altstadt birgt dafür den passenden Kontrast zwischen Historie und Moderne. Mehr dazu wird nach der Eröffnung bekannt gegeben, die unter dem Motto #pantoffelhelden läuft. Was es damit auf sich hat wird noch nicht verraten, nur soviel - Pantoffeln sind herzlich willkommen.







Die Konzept- & Werbeagentur MIU24® KG aus Hannover ist die Full-Service- & Marketingagentur die anders denkt. Seit 2009 setzt die hannöversche Konzeptagentur für ihre Kunden ein digitales Markenzeichen durch Konzepte mit Herzblut, lebendigen Medien und einer bunten Welt voller Vermarktungsideen.



Erst mischten die beiden Ideengeber den Werbemarkt mit der ersten Online-Festpreis-Agentur auf, in welcher jeder Kunde sich in einem Shop seine Dienstleistungen selbst zusammen stellen konnte. Mit der Zusammenführung der un|credo® - Ideenagentur und der Discountagentur - Werbung zum Festpreis wurde die MIU24® geboren.



Der Geschäftsführer Jürgen La-Greca und der Gesellschafter Marco La-Greca bringen mit der MIU24® KG seit 2014 eine einzigartige Symbiose aus Handel, Konzeption und Marketing in die hannöversche und bundesweite Werbebranche. Mit starken Marken an der Seite finden Kunden bei der MIU24® KG auch Lösungen in vielen anderen Bereichen, wie Hosting, Suchmaschinenoptimierung, Druck und Werbung zum Festpreis.





MIU24® KG - Konzept- & Werbagentur

Podbielskistraße 280, 30655 Hannover

