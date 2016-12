IT & Hardware & Software & TK

Fr-Domains durchbrechen Schallmauer von drei Millionen

(PresseBox) - Die französische Länder-Domain hat den Pegel von drei Millionen überschritten. Die Registrierungsstelle erklärt den Erfolg der Fr-Domains mit der gemeinsamen Arbeit aller Akteure im französischen Internet, dem Beitrag der Registraren, aber auch mit der Unterstützung durch die Nutzer.

AFNIC versichert: "Einfachheit, Kundennähe und Vertrauen in die Fr-Domains sind die wesentlichen Pfeiler dieses Erfolges."

Fr-Domains sind wichtig, um gut in französischen Suchmaschinen placiert zu werden. Viele französische Suchmaschinen akzeptieren nur fr-Domains. Google hat für jedes große Land eine besondere nationale Version, so auch google.fr für Frankreich. Sie können eine gute Placierung bei Google.fr und nationalen französischen Suchmaschinen durch richtige "Suchbegriffe" und die Verwendungung französischer Domains wie .fr erzielen.

Seit einigen Jahren dürfen Personen und Firmen aus Europa ohne bürokratischen Aufwand Fr-Domains registrieren. Interessenten für fr-Domains ausserhalb von Europa können bei domainregistry.de ebenfalls fr-domains registrieren. Für solche Kunden macht domainregistry.de ein Treuhänder-Angebot

