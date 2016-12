Offroad Abenteuer fürs neue Jahr planen

Was das neue Jahr bringt? Eine extra Portion Freiheit! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt um ihren Offroad Urlaub zu planen.

Offroadmanni - Ihr Experte für Offroad Ausrüstung

(firmenpresse) - Spätestens nach Weihnachten und Silvester wird das neue Jahr geplant. Auf der Agenda ganz oben: Der Urlaub 2017. Viele Arbeitgeber wollen zu Beginn des Jahres wissen, wann ihre Mitarbeiter nicht da sein werden. Nicht umsonst haben Reise und Urlaubsmessen genau dann Hochkonjunktur.



Wer die Fesseln des Alltags für die Urlaubstage abstreifen will, der kann sich mit einem Offroad Abenteuer eine extra Portion Freiheit gönnen. Ein sogenannter Offroader ist ein Auto, das auch abseits der befestigten Straßen fahren kann. Spannende Tage fernab überlaufener Trampelpfade sind so garantiert.



Mit einem Offroader schafft man aber nicht nur Straßen, die in schlechtem Zustand sind. Man kann auch unbekanntes Terrain erkunden, das einem vielleicht sonst nicht zugänglich gewesen wäre. Warum also nicht einmal durch die Sanddünen der Sahara streifen oder über kleine Schmugglerpfade die Pyrenäen überqueren?



Wer so einen Urlaub plant, der braucht vermutlich weder Flip Flops noch Badehose. Dafür sind gutes Schuhwerk und ein wasserdichter Rucksack ein Muss. Natürlich soll auch das Auto für die besonderen Bedingungen ausgestattet sein. Wo schläft man zum Beispiel, wenn man tagelang in der Steppe der Mongolei unterwegs ist? Ein Zelt auf dem Dach des Autos ist hier die perfekte Lösung. Es funktioniert das Gefährt für zwei bis drei Personen zum sicheren Nachtquartier um. Obendrein sind die Reisenden gut vor schlechtem Wetter, Tieren oder Insekten geschützt.



Offroad Mani aus Freilassing bietet in seinem Offroad Shop genau solche Zelte und noch mehr hochwertiges Zubehör für Offroad-Fans an: Ein Unterfahrschutz für besonders anspruchsvolle Strecken, ein Ansaugschnorchel für die Fahrt durch den Fluss oder robuste LED Scheinwerfer, die eine sichere Fahrt selbst in der dunkelsten Wüstennacht garantieren.



Sie brauchen keine Straßen - wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne - diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium.



Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.



Offroad Manni e.K.

Wasserburger Str. 50a, 83395 Freilassing

Offroad Manni e.K.

Manfred Gfrerer

