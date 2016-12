Erwecken Sie die Heldin in sich - rätseln Sie mit, Krimi-feeling inklusive!

In ihnen ist die Macht erwacht, die alles verändern kann. Sie sind ein Team und leben für eine Mission - erwecken auch Sie die Heldin in sich.

Cover

Rätseln Sie mit - Krimi-feeling inklusive!

Für Fans von den Helden des Alltags, einer Mission und magischen Fähigkeiten, die Sie daran erinnern, wie es ist, besonders zu sein.



Nach einem Konzertbesuch scheint sich das Leben der sarkastischen Krimi-Buchhändlerin Ronna auf den Kopf zu stellen. Eine rätselhafte Selbstmordwelle bricht aus, für die es keine rationale Erklärung zu geben scheint, und zu allem Überfluss muss Ronna auch noch an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Schließlich kann es nicht sein, dass die Stimmen, die sie in ihrem Kopf hört, real sind - oder doch?

Als auch ihr Bruder Vik in den verschlingenden Sog gezogen wird, der die Stadt Ubis ins Chaos stürzt, ist Ronna gezwungen, sich mit ihren neuen unheimlichen Fähigkeiten anzufreunden. Kann sie den Auslöser für all die rätselhaften Ereignisse finden, ehe sich ganz Ubis Lemmingen gleich in den Abgrund wirft?



Das Abenteuer beginnt JETZT. Sichern auch Sie sich Teil 1 unserer Novellenserie zum Weihnachtsdeal von 1,49 Euro.



Melanie Vogltanz wurde 1992 in Wien geboren und hat den berühmt-berüchtigten Wiener Galgenhumor praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Dem klassische Happy End sagt sie im Großteil ihrer Geschichten den Kampf an, denn auch das Leben endet selten gut.



Für sie ist jede Frau eine Heldin, Sie fühlen sich auch besonders? Erwecken Sie Ihre Heldin in der Zeit vom 23. Dezember bis 29. Dezember 2016 - denn der KINDLE Weihnachtsdeal wartet auch auf Sie.









Aurora - Nox 1.1 - Dämmerung

127 Seiten

Autorin: Melanie Vogltanz

ISBN 9783959624084

EUR 1,49 (E-Book)





