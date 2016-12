Damit Ihre #Zukunft weiterhin relaxed ist

Vor kurzem veröffentlichte Tuban Classic ein Video über Digitalisierung.

Dieser soll Unternehmen zeigen, wie weit Ihr Unternehmen schon den Standarten der heutigen Zeit entspricht.

Die #Zukunft

(firmenpresse) - Wenn Sie von diesem Video nur die Hälfte verstehen, so besteht die Gefahr, dass Sie Ihre zukünftigen Kunden nicht mehr verstehen oder gar, dass Sie Ihre zukünftigen Kunden ineffizient ansprechen.



„Ich denke, ich spreche aus meiner eigenen Generation, wenn ich Ihnen sage:



Die Digitalisierung entscheidet, ob das Unternehmen in der Zukunft bestehen bleibt oder nicht.



Die Story des Unternehmens wird die Kunden nicht mehr erreichen. Die Kunden interessieren sich nicht mehr dafür“, so Erhan Tuban, Gründer von Tuban Classic, 19 Jahre jung.



Weiter bietet Tuban Classic Unternehmen einen kostenlosen Check an, der analysiert inwieweit das Unternehmen bereits im Internet präsent ist und wie viel Potenzial zur vollen Entfaltung noch nicht ausgeschöpft ist.



Für Unternehmen, die optimal vorbereitet sein möchten, verschickt Tuban Classic gegen Entgelt Mitarbeiter vor Ort in anfragende Unternehmen und lässt sich unter einem Verschwiegenheitsabkommen die Arbeitsprozesse anschauen. So erhalten Führungskräfte und Unternehmer durch „Betriebsblinde“ Feedback an Optimierungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb.



Dadurch hat sich, laut Inhaber, das Senken von Betriebskosten immer bestätigen können.



Das Produktportfolio des jungen Unternehmens bietet Lösungen für Marketing, Betriebskostenreduzierung, Umsatzsteigerung und die Perfektion der eigenen Internetpräsenz.



„Unser Slogan heißt nicht umsonst ‚Mit uns in die Elite‘“, zitiert Herr Tuban.



Für Interessierte bietet Tuban Classic ein einfach zu bedienendes Kontaktformular auf seiner Homepage





http://tubanclassic.de



Erhan Tuban, Firma Tuban Classic

Das erwähnte Video finden Sie auf https://www.youtube.com/watch?v=eGMyIZz_nEw

