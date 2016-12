RecoveryLab Datenrettung Leipzig: Bilddateien von Notebook-Festplatte gerettet

/ New Media & Software

(PresseBox) - Völlig unvermittelt und ohne feststellbare Veränderungen fiel die HGST-Festplatte einer Leipzigerin aus. Die 2,5 Zoll-HDD war nicht mehr erreichbar. Im BIOS sowie in der Datenträgerverwaltung war das Speichermedium noch sichtbar. Allerdings hatte die Frau innerhalb des Betriebssystems keinen Zugriff mehr auf ihre Hard Disk. Die darauf gespeicherten Daten, insbesondere Fotos von Urlauben und Familienfeiern, konnten somit nicht geöffnet werden.

Die Leipzigerin nahm daraufhin telefonisch Kontakt zu RecoveryLab ( https://www.recoverylab.de/... ) auf. Die Notebook-Festplatte wurde zur Analyse ins Datenrettungslabor gebracht. Die Ursache des Datenverlustes war schnell ermittelt: Über die Hälfte der Datenträgeroberfläche war beschädigt. Zudem stellten die Experten Schäden an einem der Schreib-Leseköpfe fest. Um die Bilddateien von der 500 GB großen HDD wiederherstellen zu können, war eine Rekonstruktion im Reinraum erforderlich.

Die RecoveryLab-Mitarbeiter übermittelten der Kundin nach Abschluss der Diagnose das Schadensgutachten und ein Festpreisangebot. Die Frau stimmte schließlich einer professionellen Datenwiederherstellung zu. Die Datenrettungsspezialisten bedienten sich eines mehrstufigen Verfahrens, um die verlorenen Daten zu rekonstruieren.

Zunächst war es notwendig, die mechanisch defekten Bauteile der Festplatte durch funktionstüchtige Komponenten zu ersetzen. Nachdem die Ersatzteile angepasst waren, erfolgte die Extrahierung der Rohdaten vom Speichermedium. Da die vorliegenden Defekte teilweise irreversibel waren, mussten die Datenretter zusätzlich eine logische Rekonstruktion auf Ebene der Dateisysteme durchführen. Nachdem die Daten wiederhergestellt und auf ihre Lesbarkeit überprüft waren, konnten der Leipzigerin ihre Erinnerungen in Bildform auf einem Ersatzmedium ausgehändigt werden.



RecoveryLab steht für Professionelle Datenrettung von defekten Speichermedien. Neben beschädigten Festplatten, SSD, Speicherkarten, Smartphones, Tablets und anderen Consumer-Speichergeräten, bietet RecoveryLab die Wiederherstellung von Unternehmensspeichern, Serversystemen, NAS, Virtuellen Dateisystemen und Software defined Storage. Die Rekonstruktion erfolgt je nach Erforderlichkeit im Reinraumlabor. Datenschutz und Qualität der wiederhergestellten Daten stehen bei RecoveryLab im Vordergrund.





