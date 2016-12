Pferdecoaching Ausbildung - Pferde sind wie Seismographen

Expertenwissen von Franziska Müller

Franziska Müller - Experte für Pferdegestütztes Coaching

(firmenpresse) - Pferde sind wie Seismographen - ihnen entgeht nichts.

Genau das macht sie so unentbehrlich und einzigartig im Coaching.

Franziska Müller ist Experte für Pferdecoaching und arbeite mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Pferden, weil ihr wichtig ist, dass ihre zukünftigen Pferdegestützten Coaches intensive Erfahrungen durch Pferde unterschiedlichster Charakteren machen.

Sie arbeitet u. a. mit Minipferden, Shettys, Warmblütern, Kaltblütern, Hengsten, nicht mehr reitbaren Pferden, alten Pferden, Eseln und auch Allergikern.

Während einer Ausbildung sagte eine Teilnehmerin, dass Pferde mit einer Allergie für sie im Coaching nicht in Frage kämen. Experte Franziska Müller fragte sie, was sie davon abhalten würde und sie antwortete: "Was denken denn die Teilnehmer, wenn eines der Pferde hustet?" Ihr war also wichtig, was die anderen über sie denken.

Diese Einstellung ist für einen Coach sehr hinderlich, weil wenn einem Pferdegestützten Coach wichtig ist, was andere über ihn denken, ist er nur bei sich und nicht bei seinen Seminar-Teilnehmern.

PFERDE, DIE HUSTEN, SIND SEHR BEREICHERND!

Aus eigener Erfahrung, weil ihr Pferd Chessy selbst jahrelang chronischer Huster war, weiß Franziska Müller, wie wichtig Bewegung für diese angeschlagenen Pferde ist.

Nun ist es in den Coachings zwar nicht so, dass die Pferde sich permanent so bewegen, dass die Lunge auf Trab gebracht wird, aber sie sind in Bewegung und Bewegung, unabhängig von der Geschwindigkeit, ist immer förderlich.

Außerdem liegt der Fokus im Coaching auf dem Pferd als Spiegel und nicht auf dem Pferd als allergischer Huster. Damit meint Franziska Müller, dass der Mensch das Pferd als Allergiker mental ganz anders "bewerte".

Solange man diese Pferde auf ihren Husten reduziere, vermittle man ihnen mit all seinen Sinnen, genau das: Dass es krank sei!

WIR DÜRFEN PFERDE NICHT AUF EINE KRANKHEIT REDUZIEREN ODER ZU VIEL ENERGIE IN DIESE RICHTUNG SCHICKEN.

Pferdecoaching Experte Franziska Müller hat die Erfahrung gemacht, dass "kranke" Pferde in den Coachings plötzlich aufblühen! Sie haben eine neue Aufgabe und werden auf einmal ganz anders wahrgenommen und "bewertet". Die Pferde werden nicht mehr auf ihre Krankheit reduziert, sondern als ein vollwertiger Co-Trainer gesehen und behandelt. Die Pferde verändern sich im Coaching enorm!

EGAL MIT WELCHEM DER PFERDE EINE ABSOLVENTIN ARBEITETE, ES HUSTETE IMMER NUR BEI JENNY.

Wann immer Franziska Müller Pferde, die husten, im Coaching und in der Ausbildung zum Pferdegestützten einsetzt, erlebt sie, dass sie insbesondere bei bestimmten Themen der Klienten husten.

Sie erinnert sich an ein Seminar, in dem ein Pferd immer nur bei einer bestimmten Teilnehmerin namens Jenny hustete.

Ab dem Moment, als Jenny ihre innere Wut als Teil von sich akzeptierte und aussprach, wovor sie am meisten Angst hatte, nämlich abgelehnt zu werden, ab diesem Moment hörte das Pferd auf zu husten.

PFERDE SPIEGELN SO VIEL, WENN EIN COACH ÜBER DEN TELLERRAND SCHAUST.

In ihren Ausbildungen zum Pferdecoach vergleicht Experte Franziska Müller Pferde immer mit Seismographen. Aufgrund ihrer feinfühligen Art erspüren sie unbewusste Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die dem Menschen oft verborgen bleiben.

Ihnen entgeht nichts, sie sind für mich wie ein Lügendetektor, der allem auf die Schliche kommt. Wichtig dabei ist jedoch, dass der Coach das ganze wahrnimmt, übersetzt und mit dem richtigen Coaching-Prozess unterstützt.

Vor Jahren sagte mal ein Klient zu Franziska Müller: "Ich will nicht mehr mit dem Pferd arbeiten, sie weiß ja alles über mich. Es gibt ja nichts, was ich ihr verheimlichen kann!" Ja, so war es. Das Pferd brachte seine Fassade zum bröckeln und brachte sein wahres Ich zum Vorschein. Das gefiel ihm zu Beginn gar nicht. Zum Glück ließ er sich trotzdem auf das Coaching ein und ließ irgendwann seine wahres Ich zu.

Wenn auch du deine Erfahrungen mit Pferden mit deinem Wunsch, Menschen zu helfen, verbinden willst, dann coache mit Pferden. Franziska Müllers einzigartig hochwertige Ausbildung zum Pferdegestützten Coach hat schon viele Leben verändert. Du wirst selbst intensiv gecoacht, dass du Quantensprünge in deinem persönlichem Wachstum machst.

Du wirst von der Pike auf lernen, wie du Seminare und Coachings mit Pferden durchführst! Du wirst das Leben von vielen Menschen verändern und sie werden es dir danken! Du wirst am Abend mit einem singerfüllten Gefühl nach Hause gehen und wissen, dass du etwas Gutes getan hast.

Einige der Ausbildungen in 2017 sind schon ausgebucht, deshalb sichere dir einen der begehrten Plätze, wenn du dein Leben, das der Pferde und das Leben der anderen Menschen verändern willst!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.franziska-mueller.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Franziska Müller coacht internationale Konzerne, Top-Manager und Privatpersonen, die zukünftig zu den Besten gehören wollen. Ihre Erfahrungen aus über 15 Jahren Coaching, über 12.000 Coachings, 25 jähriger Berufserfahrung und Tausenden Seminaren gibt sie an ihrer internationalen Akademie für pferdegestütztes Coaching an die Absolventen ihrer Ausbildung zum Pferdegestützten Coach weiter. Die gefragten Ausbildungen finden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz statt. Experte Franziska Müller begeistert ihre Leser als Autorin beim Springer Gabler Verlag und inspiriert und motiviert ihr Publikum als internationaler Redner.



Kontakt:

FRANZISKA MÜLLER

Experte für Pferdegestütztes Coaching

Großbeerenstr. 295

D-14480 Potsdam

Mobil: 0049-176-41190796

Tel.: 0049-331-23385881

Mail: info(at)franziska-mueller.com

Web.: www.franziska-mueller.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Franziska Müller - Experte für Pferdegestütztes Coaching

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt

Petra Müller

Großbeerenstr. 295

14480 Potsdam

info(at)franziska-mueller.com

0049-331-23385881

http://www.franziska-mueller.com



Datum: 25.12.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439589

Anzahl Zeichen: 5329

Kontakt-Informationen:

Firma: Franziska Müller - Experte für Pferdegestütztes Coaching

Ansprechpartner: Franziska Müller

Stadt: Potsdam

Telefon: +49 331 23385881





Diese Pressemitteilung wurde bisher 169 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung