Reichsbürger Nobbie: "Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas geisteskrank - ist es aber auch!" / "Kalkofes Jahresrückblick - Fresse 2016" am 27. Dezember um 20:15 Uhr auf TELE 5 (VIDEO)

(ots) -

Das ist Nobbie! Nobbie ist Reichsbürger und - ACHTUNG - Chef und

einziges Mitglied der Geisteskranklichen Arme-Ritter-Polizei, der

alleinigen Exekutive für Deutschland! So! Er befehligt seine eigene

Militärpolizei, die Preußisch-welpische Zwergdackelstaffel seiner

Mutter, die Kaiserlich-Königliche Reichsbahn in seinem Hobbykeller

und die Fürstlich-Hannoversche Kegel-Kampfbrigade Großburgwedel-West.

Aber damit nicht genug, denn: Nobbie führt hochherrschaftliche Titel!

So ist er nicht nur der "Lustige Alte von Windsor" und "Prinz von

Zamunda und Schlesisch-Kongo", "Großwesir und Chef-Scheich des

Heiligen Osmanischen Reiches Deutscher Nation Süd-Süd-Ost", "Erbgraf

Koks von der Gasanstalt" sondern Nobbie ist auch "Prinzessin Lilifee

von Sachsen-Auswurf". Das klingt absurd? Ist es auch!



"Kalkofes Jahresrückblick - Fresse 2016" ist eine Koproduktion der

Rat Pack Filmproduktion GmbH (www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV

Produktions GmbH im Auftrag von TELE 5.



Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de bzw.

http://presse.tele5.de in der Presselounge.



Textrechte: ©Presse TELE 5, Verwertung (auch auszugsweise)

honorarfrei nur bei Nennung der Quelle TELE 5 und Sendehinweis.



TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.de







Pressekontakt:

Burda und Fink GmbH, Petra Fink, Tel: 089-890649112, pf(at)burda-fink.de

TELE 5, Silke Schuffenhauer, Tel: 089-649568172,

silke.schuffenhauer(at)tele5.de



Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Tele 5 reichsbuerger-nobbies-groessenwahn

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439599

Anzahl Zeichen: 1734

Kontakt-Informationen:

Firma: Tele 5 reichsbuerger-nobbies-groessenwahn

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung