Katzen brauchen unbedingt Fleisch / Vegane Ernährung kommt für Stubentiger nicht in Frage

(ots) - Auch wenn Frauchen oder Herrchen sich selbst

vegan ernähren, sollten sie ihren Katzen diesen Lebensstil auf keinen

Fall aufzwingen. Katzen seien "auf bestimmte Nährstoffe angewiesen,

die nur in tierischen Produkten vorkommen", betont Dr. Julia Fritz,

Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik aus München, im

Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Katzen sind im Gegensatz zu

Hunden strikte Fleischfresser." Bei Hunden, die wie Menschen

Allesfresser sind, ist laut Fritz rein theoretisch auch eine vegane

Ernährung möglich - vorausgesetzt das Tier frisst gern Soja und man

fügt einzelne Eiweißbaustoffe mit Nahrungsergänzungsmitteln hinzu.

Hunde könnten Vitamin A aus Betakarotin herstellen, das zum Beispiel

in Karotten stecke, so die Expertin. Katzen aber verwerteten nur das

richtige Vitamin, wie es etwa in Leber enthalten sei.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2016 B liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: ruedinger(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.12.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1439603

Anzahl Zeichen: 1511

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 125 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung