(PresseBox) - Auf den Begriff "Minna" bin ich gestoßen, weil ich davon hörte, daß Charleston Road Registry, eine Tochterfirma von Google, die Minna-Domains einführt. Minna heißt auf japanisch "jedermann".

Bei dem Wort "Minna" steigen in mir sofort Kindheitserinnerungen auf. "Minna" - das riecht förmlich nach "Emil und die Detektive". Die Berliner Ganoven wurden von den Schupos in der "Grünen Minna" zur Polizeistation oder dem Gefängnis abtransportiert. "Grüne Minna" nannte man bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Gefangenentransporter in Berlin- ursprünglich grün angestrichene Pferdewagen.

Aber woher kommt der Begriff die "Grüne Minna"? In der Wilhelminischen Zeit taufte man armer Leute Kind oft Wilhelm oder Wilhelmine. Die Wilhelmines mußten sich beim reichen Berliner Bürgertum im Haushalt verdingen, das es schnell leid war, das lange Wort "Wilhelmine" zu rufen und daher Wilhelmine zur "Minna" verkürzten. Wenn jemand aus diesen Kreisen einen anderen zur Schnecke machte, dann nannte man das zur "Minna machen". Im Gefängniswagen wurden die Gefangenen besonders häufig zur "Minna gemacht" und so färbte der Name auf das ganze Transportmittel ab- die "grüne Minna" ward geboren.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/minna-domains.html

http://www.domainregistry.de/berlin-domains.html

http://www.domainregistry.de/services-domains.html





Secura GmbH

