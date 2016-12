Akupunkturpflaster als neuer Trend

Itzehoe – Wenn es um alternative Heilmethoden geht, wechselt sich ein Trend mit dem nächsten ab. Es gibt jedoch einen Trend, der sich sehr hartnäckig hält, da er auf der althergebrachten Akupunkturlehre basiert. Die Rede ist von den sogenannten Akupunkturpflastern. Bei den Akupunkturtapes, die aufgrund ihrer speziellen Oberflächenstruktur auch als Gittertapes bezeichnet werden, handelt es sich um eine handfeste Alternative zur klassischen Akupunkturnadel. Denn diese Tapes können anstelle von Nadeln für die Akupunktur eingesetzt werden. Das grundlegende Prinzip dieser alternativen Heilmethode hat sich nicht verändert. Denn auch die Tapes sollen einen ähnlichen Effekt wie die Akupunkturnadeln bewirken. Dabei geht es darum, die verschiedenen Meridiane am Körper zu stimulieren. Das soll wiederum dazu führen, dass die Energien im Körper frei und ungehindert fließen können.

(firmenpresse) - Doch warum ist das wichtig? In der Lehre der Akupunktur geht man davon aus, dass blockierte Energien im Körper für die verschiedensten Arten von Leiden verantwortlich sind. Ob es sich dabei um körperliche oder seelische Leiden handelt, spielt im Prinzip keine Rolle. Man sagt der Akupunktur in beiden Fällen nach, dass Beschwerden und Symptome gelindert werden könnten. Dazu müssen sich die Betroffenen nun keiner Akupunkturbehandlung mit Nadeln mehr unterziehen, sondern können anstatt dessen die sogenannten Gittertapes ausprobieren. Diese alternative Form der Akupunktur bringt mehrere Vorteile mit. Schließlich ist es so, dass das Setzen der Akupunkturnadeln schmerzhaft sein kann. Außerdem haben viele Menschen Angst vor Nadeln. Noch dazu tragen die meisten Krankenkassen die Kosten für eine derartige Behandlung nicht, so dass die Patienten auf sich alleine gestellt sind. Außerdem ist eine Terminvereinbarung erforderlich.



Das alles entfällt hingegen, wenn sich die Betroffenen für die Nutzung der Akupunkturpflaster entscheiden. Die Akupunkturtapes können sie nämlich auch selbst an den entsprechenden Körperstellen anbringen. Noch dazu sind die Gittertapes wesentlich günstiger als eine Sitzung bei einem Fachmann für Akupunktur. Darüber hinaus können die Tapes bequem während des Alltags über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden, um so möglichst lange auf die Meridiane einzuwirken. Dies ist bei der Akupunktur mit Nadeln, die meist nur für eine halbe Stunde im Körper verbleiben, hingegen nicht möglich. Somit gibt es viele Gründe, die für die Akupunktur mittels der Gittertapes sprechen. Dennoch gilt es zu bedenken, dass ein Arzt gerade bei schwerwiegenderen Leiden unbedingt zu kontaktieren ist, anstatt nur die Tapes zu nutzen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://kinesiologie-24.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kinesiologie-24.de hat sich auf den Verkauf von Produkten rund um das Thema Kinesiologie spezialisiert. In unserem Online-Shop finden Kunden zahlreiche Informationen über Tapes, Bandagen und Pflaster, sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und weitere Tipps. Kinesiologie ersetzt jedoch keinen Arztbesuch - bei Schmerzen sollten sich die Betroffenen daher immer durch einen Facharzt untersuchen lassen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kinesiologie-24.de

PresseKontakt / Agentur:

Kinesiologie-24.de

Arne Andresen

Waldstr. 31

25524 Itzehoe

Tel.: 04821 4377886

Mobil: 0160 93744254

Fax: 04821 93740

E-Mail: info(at)kinesiologie-24.de

Web: http://kinesiologie-24.de

Datum: 26.12.2016 - 11:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1439607

Anzahl Zeichen: 2649

Kontakt-Informationen:

Firma: Kinesiologie-24.de



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung