Mehrere Kondome mit der Dolphi Collection

Stehen Sie auch manchmal vor dem Kondom-Regal und können sich einfach nicht entscheiden? Manchmal möchten Sie vielleicht etwas Neues ausprobieren, wollen eine Packung aber möglicherweise eben doch nicht kaufen, da Sie nicht wissen, ob das jeweilige Kondom überhaupt zu Ihnen passt. Mit Dolphi müssen Sie die Katze aber nicht direkt im Sack kaufen, denn es stehen Ihnen besondere Packungen zur Verfügung, mit denen Sie zuerst einmal auf Entdeckungstour gehen können.



Dazu gehört die Dolphi Collection, die gleich drei unterschiedliche Kondome enthält. Sie können also mehrere Varianten vor einem richtigen Kauf zuerst einmal ausprobieren. Dadurch dürften Sie besonders die Kondome finden, die Ihnen richtig gut gefallen und diejenigen, die nicht zu Ihnen passen, streichen Sie einfach von Ihrer Liste.

(firmenpresse) - Classic, 3 in 1 oder doch Baggy?



Wie schon gesagt, erhalten Sie mit der Dolphi Collection also drei unterschiedliche Kondome ins Haus. Dazu gehört beispielsweise das Dolphi 3 in 1, mit dem Sie ein besonderes Kondom erhalten. Jenes bringt drei spezielle Eigenschaften mit sich, welche Ihren Sex ein wenig umkrempeln. So ist das 3 in 1 nicht nur anatomisch geformt, sondern noch dazu gerippt und genoppt. Demnach freuen Sie sich über erhöhten Komfort, denn nicht jedes Kondom bringt eine anatomische Passform mit sich. Die Rippen- und Noppenstruktur dürfte gerade Ihre Partnerin erfreuen, denn das Gefühl dürfte auch auf Ihrer Seite etwas anders ausfallen. Ein besonderes Kondom eben, mit dem Sie nicht nur eine einzelne Besonderheit erhalten.



Daneben steht Ihnen noch das Dolphi Baggy zur Verfügung. Jenes bringt einen extra großen Kopf mit sich. Sie haben für Ihren Penis also etwas mehr Platz und müssen sich nicht davor fürchten, dass es zu eng wird. Natürlich sollte das Kondom trotzdem gut sitzen, damit es sich auch gut anfühlt. Doch manche Männer sind mit einer etwas größeren Eichel ausgestattet und bei denen dürfte das Baggy besonders gut ankommen. Probieren Sie es aus, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.



Zuletzt steht Ihnen noch das Dolphi Classic zur Verfügung. Dies ist ein guter Gegenpart zu den anderen Kondomen, die jeweils eine Besonderheit mit sich bringen. Dadurch haben Sie den direkten Vergleich zu einem handelsüblichen und normalen Kondom. Hier erhalten Sie natürlich ebenfalls eine hohe Qualität, wie es bei denen Dolphi-Kondomen ebenfalls ist.







https://kondomfactory.de/



Kondomfactory.de bietet eine große Auswahl an Kondomen - getreu dem Motto "Love, Sex & Fun - but safe! In unserem Online-Shop finden Interessenten darüber hinaus zahlreiche Informationen über Verhütungsmittel, sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und viele hilfreiche Tipps. Anwender sollten sich dennoch immer die Hinweise und Informationen im Beipackzettel sorgfältig durchlesen.

