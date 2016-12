Pressekonferenz zum Geschäftswertindex für chinesische Athleten am 17. Dezember

(ots) - Am 17. Dezember 2016 fand am

internationalen Austauschzentrum der Communication University of

China eine Pressekonferenz mit der Überschrift "Marktwertindex für

chinesische Athleten" zum Thema "Stars Allianz Index & Neuwert"

statt, die gemeinsam von der China Youth Care Foundation und Stars

Allianz of Sports and Media (Beijing) Co.Ltd. ausgerichtet wurde.



http://www.starsallianz.com/home/Covenant/detail/id/11



An der Konferenz nahmen Sport-Communitys aus der ganzen Welt,

bekannte Marketingagenturen, Werbe- und PR-Institutionen und

Organisationen wie das Marketinginstitut der CEIBS, der Verein für

Schwedisch-Chinesische Freundschaft, die weltgrößte PR-Agentur Weber

Shandwick, Ogilvy Beijing Group, TTD Sports, Mailman Group,

Wayforward Advertising, ANTA Sports, Mengniu Dairy, Sidney Oliveira,

Wilson und Coca-Cola teil.



Der Gründer von Stars Allianz Sports, Dr. Li Feng, referierte zum

Thema "Star Index & Neuwert", nachdem das Thema vom bekannten

CCTV-Sportmoderator Zhang Bin vorgestellt wurde. Die Zuhörerschaft

war von Lis Vortrag, bei dem es um den Beitrag des Stars Allianz 5A

Index für die gesamte Sportindustrie ging, nachhaltig beeindruckt.



Wir hoffen, dass sich der 'Stars Allianz 5A Index' positiv auf die

Entwicklung der Sportindustrie und die Lebensqualität der Athleten

auswirkt und durch mehr Berichterstattung in den Medien zum

Marktwachstum beiträgt. Anhand von Indexwerten und mit einem

methodischen Ansatz ermöglichen wir die informationsgestützte

Selektion, genaue Kontrolle und Positionierung, Wertschöpfung und

nachhaltige Entwicklung. Das System repräsentiert die drei

wichtigsten Marktelemente wie folgt:



1. Öffentliche Nachfrage nach Sportkonsum



2. Nachfrage nach Sportmarketing durch Markenmanager



3. Beurteilung des eigenen Werts und der Bedürfnisse für



ihre Karriereplanung durch Athleten



Beim Forum 'Star Index & Neuwert' gab es Meinungen von Gästen aus

verschiedenen Bereichen der Sportwelt zu hören.



Herr Gao, President von Volleyballworld, teilte beispielsweise

mit, dass der Guoan FC nicht weiß, wie man den Marktwert der Spieler

und der immateriellen Vermögenswerte des Clubs ermittelt. Hier kann

sich der 'Stars Allianz 5A Index' für die Branche als nützlich

erweisen.



Nach Worten von Zhang Sen, Chief Executive Officer von Stars

Allianz Sports, wird der 'Stars Allianz 5A Index' als erster

Marktindex für chinesische Sportstars die Ökologie der Sportindustrie

nachhaltig verbessern.



http://www.starsallianz.com/home/Covenant/detail/id/8



Kontakt:



Yan Guo



+8613261978273



Original-Content von: Stars Allianz, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stars Allianz

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.12.2016 - 14:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1439621

Anzahl Zeichen: 3072

Kontakt-Informationen:

Firma: Stars Allianz

Stadt: Thema der Pressekonferenz war "Star Index & Neuwert" Peking





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung