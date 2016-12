WAZ: Das harte Ende der Gratiskultur

- Kommentar von Stefan Schulte zu Banken

(ots) - Für ein Girokonto überhaupt Gebühren zu zahlen,

kommt für viele Verbraucher gar nicht mehr infrage. Denn lange Zeit

haben nicht nur die Direktbanken, sondern auch Geldhäuser mit

Filialnetz die Gratiskultur gepflegt. Das mussten sie, um im Kampf um

die Privatkunden mitzuhalten. Und das konnten sie sich jahrelang auch

locker leisten, weil sie mit dem verwahrten Geld ihrer Kunden gut

arbeiten konnten. Doch die Nullzins-Politik der Europäischen

Zentralbank bringt dieses Geschäftsmodell an seine Grenzen.



Je größer das Filialnetz und je kleiner das Engagement im

Investmentbanking, desto mehr macht die EZB-Politik den Geldhäusern

zu schaffen. Sparkassen trifft sie besonders, aber auch Institute wie

die Postbank. Gerade letztere erfährt nun, wie schwer es ist, einer

einmal kostenfrei erbrachten Dienstleistung wieder ein Preisschild

umzuhängen. Schließlich war die Postbank vor zwei Jahrzehnten mit

ihrem Gratiskonto vorangegangen. Dass sie es für die meisten ihrer

Kunden nun bewusst wieder abgeschafft hat, konnte sie mit der

Branchenkrise gut begründen. Doch so lange vor allem die

Online-Konkurrenz Gratiskonten anbietet, geraten die Filialbanken

weiter in die Defensive.







