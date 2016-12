WAZ: Gelebte Diktatur

- Kommentar von Frank Preuß

zur Verhaftungswelle in der Türkei

(ots) - Ein Kantinenchef wird verhaftet, weil er sagt, er

würde dem Präsidenten keinen Tee servieren, wenn er zu Besuch käme?

Selbst wenn sich diese groteske Meldung aus der Zeitung "Cumhurriyet"

am Ende wider Erwarten doch noch als Ente erweisen sollte: Man

zweifelt solche Willkür in der Türkei längst nicht mehr an.



Der geringste Widerspruch reicht für einen Aufenthalt im

Gefängnis. Seit dem Putschversuch im Juli hat Recep Tayyip Erdogan

sagenhafte 125.000 Staatsbedienstete gefeuert und mehr als 37.000

Menschen festnehmen lassen. Alles Schuldige? Der türkische Präsident

hat die unabhängige Justiz abgeschaltet, die Gewaltenteilung zerstört

und den Ausnahmezustand zum Regelfall umfunktioniert, um das Illegale

zu legalisieren: Ich bin der Staat, ist sein Credo, niemand

kontrolliert ihn mehr.



Eine große Mehrheit stützt Erdogan, eine große Mehrheit hat ihn

gewählt. Das empfindet er als Ermächtigung, seinen Willen über die

Spielregeln des Rechtsstaates zu stellen. Aber was ist eine

Demokratie wert, wenn der demokratisch Gewählte sie nach der Wahl

praktisch abschafft?







