Weser-Kurier: Mit Weitsicht - Jens Schmitz zur UN-Resolution/Israel

(ots) - Israels Regierung und ihre Fürsprecher sind empört:

Die Resolution sei einseitig, insofern sie den Terror nur am Rand

thematisiert, der von palästinensischen Gebieten ausgeht. Ihr

Wortlaut lässt Raum für Interpretationen. Die Klage, der Beschluss

verschlechtere die Chancen für eine Zweistaaten-Lösung, ist aber im

Kern Heuchelei: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat an

einer solchen Lösung kein Interesse und das im US-Wahlkampf auch

offen zugegeben. Dabei hat Obama im Bereich Sicherheit enger mit

Israel kooperiert als jeder seiner Vorgänger. Netanjahu hat ihn dafür

im US-Kongress wie auf der Weltbühne hintergangen und mit offener

Desavouierung belohnt. Obamas Enthaltung wurzelt aber in dem Versuch,

die Rechtsbasis für künftige Verhandlungen zu erhalten - für eine

Zeit nach Netanjahu, vielleicht aber auch nach Trump.







Datum: 26.12.2016 - 17:52

